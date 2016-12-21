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KPSS tercih süresi bugün başladı! 30 Aralık son!

KPSS kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına ikinci yerleştirme için adayların tercihleri bugünden itibaren, 30 Aralık'a kadar alınacak

21 Aralık 2016 Çarşamba 11:04
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KPSS tercih süresi bugün başladı! 30 Aralık son!

30 ARALIK'A KADAR DEVAM EDECEK!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarınına ilk defa atanacak adaylar için yapılacak sınavlar hakkında genel Yönetmelik hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar, tercihlerini, KPSS-2016/2 tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre, T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacaklar.

Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 30 Aralık'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderecek. Tercih işlemleri, 30 Aralık'ta saat 23.59'da sona erecek. 

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