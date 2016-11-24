Konut satışlarında büyük patlama: 1 yılda %25'lik artış !

TÜİK'in açıkladığı konut satış rakamlarına göre kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte ev satışlarında büyük bir artış yaşandı. Rakamlara göre geçen yılın aynı ayına göre bu sene %25'lik bir artış yaşandı.



Konutta kredi faiz oranlarının düşmesiyle ipotekli satışlar da arttı.



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı konut satış istatistiklerine göre, ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 19,6, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 25,1 artarak 130 bin 274 oldu.



Ülke genelinde ipotekli konut satışları ise ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,8 artarak 48 bin 110'a yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı da yüzde 36,9 olarak gerçekleşti.



Gayrimenkul sektörü temsilcileri, ekimde konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25, ipotekli satışların ise yüzde 72 artmasında, faizlerin düşmesiyle kredi kullanım oranının yüzde 75'ten yüzde 80'e yükselmesinin etkili olduğunu belirtti.



"Hükümet, artık ekonomik olaylarda daha aktif rol alıyor"



İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konut kredi faiz oranlarının Ziraat Bankası'nın başı çekmesiyle ağustos ayının ortalarından itibaren düşmeye başladığını belirterek, daha sonra eylül ayında alınan kararla konutta kredi kullanım oranının yüzde 75'ten yüzde 80'e çıkarıldığını hatırlattı.



Durbakayım, "Hem faiz oranlarının düşmesi hem de konutta kredi kullanım oranının yüzde 75'ten yüzde 80'e çıkarılması özelde ipotekli satışları genelde ise toplam satışı ciddi şekilde artırdı. Para reel piyasaya aktı. Sonuçta inşaat sektöründe 2 milyon kişi çalışıyor ve bu sektör 200 alt sektörü etkiliyor. Artış, bu açıdan önemli. " dedi.



Bu gelişmelerin uzun vadeli konut almak isteyen vatandaşları harekete geçirdiğini dile getiren Durbakayım, vatandaşların siyasi istikrarın ekonomik istikrara da yansıyacağına düşündüğünü kaydetti. Durbakayım, "Hükümetin ekonomik olaylarda daha aktif olduğu görülüyor. Önümüze çıkacak herhangi bir olayda daha aktif reaksiyon gösterileceğini vatandaşlarımız biliyorlar." diye konuştu.



"İnşaat sektöründe zorluklar fırsata çevrildi"



Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, Türkiye'deki tüm sektörler gibi inşaatın da zor bir dönemden geçtiğini, küresel sıkıntıların yanı sıra 15 Temmuz darbe girişimi ve sınırlardaki olayların ülkeye olumsuz yansıdığını söyledi.



Zor bir yılın geride bırakılmasına sayılı günler kala inşaat sektörünün krizi fırsata çevirdiğini dile getiren Tavukçuoğlu, "Kampanyalar ve ekonomide güven ortamı sağlanarak, konut satışları hız kesmeden artışa geçti. Konut satışlarındaki sıcak rüzgarın etkisini eylül ve ekim konut satışlarında görmeye başladık." dedi.



Tavukçuoğlu, ekimde geçen yılın aynı ayına göre toplam ve ipotekli satışların arttığını anımsatarak, "İpotekli satışların yüzde 71,8 oranında artması gösteriyor ki, eldeki konut stoku eritildi." diye konuştu.



Darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bankalara faiz indirimine gitmeleri yönünde çağrıda bulunması sonucunda faizlerin yüzde 1'in altına düştüğünü ve konut alıcısının bu fırsattan yararlandığını aktaran Tavukçuoğlu, "Uygun banka kredi faiz oranlarından yararlanan vatandaşlar daha düşük fiyata ipotekli konut aldı. Sektör, bu yılı 2015 satış rakamlarıyla aynı kapatacaktır." ifadelerini kullandı.



"Bekleyen alımlar harekete geçti"



Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, Türkiye'de ev almak isteyen ve bu konuda ihtiyacı olan ciddi bir kesim olduğunu belirterek, faizlerin düşmesinin bu kesimi harekete geçirdiğini söyledi.



Demir, "Biz, her zaman söylüyoruz; 'Faizler düşmeli. Bu faiz oranı reel ekonomik göstergeleri yansıtmıyor. Enflasyon oranının iki katı faiz olmaz' diye. Nihayet Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısıyla bu faiz indirimleri ağustosta başlamıştı. Vatandaşlarımız da erteledikleri alım tercihlerinde harekete geçtiler." diye konuştu.



Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, açıklanan satış rakamlarında düzenlenen kampanyaların sektöre ve ekonomiye bıraktığı olumlu izlerin de görüldüğünü belirterek, yerli yatırımcı açısından dolar kurundaki artışla talepte hafif bir yavaşlama yaşansa da bu durumun yabancıların sektöre olan ilgisini artırdığını söyledi.



Sadece kendilerinin satış ofislerinde son 2 aylık dönemde 300 milyon liralık satış gerçekleştirildiğini dile getiren Uyan, yatırımcıların durumun farkında olduğunu bildirdi.



Uyan, "Türk gayrimenkul piyasalarını takip eden yabancılar kurdaki doygunluğu da görerek bu fırsatı kaçırmadılar." dedi.

Son Güncelleme: 24.11.2016 17:57