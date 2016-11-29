Kolombiya'da uçak düştü: 76 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Brezilyalı futbolcuları taşıyan yolcu uçağı Kolombiya'da düştü!

Bolivya'dan 81 kişiyle havalanan yolcu uçağı, Medellin uluslararası havalimanına kilometreler kala düştü. Gelen son dakika bilgisine göre, uçaktaki 72 yolcu arasında Atlatico Nacional futbol takımıyla oynamak üzere kente gelen Brezilya ekibi Chapecoense'nin oyuncuları da yer alıyordu. İki takım, yarın Copa Sudamerica finalinde karşı karşıya gelecekti.



Kaza bölgesinden ilk sevindiren haber geldi. Reuters haber ajansı, kurtarma ekiplerinin hayatta kalan yolcuları çıkardığını bildiriyor.



KURTARMA EKİPLERİ KAZA BÖLGESİNDEN HAYATTA KALAN YOLCULARI ÇIKARIYOR



Kolombiya'da Brezilyalı futbol takımını taşıyan yolcu uçağı düştü. Bolivya'dan havalanan uçak, Medellin uluslararası havalimanına doğru ilerlerken Rionegro yakınlarında çakıldı. 72 yolcu ve 9 mürettebatı bulunan Venezuela kökenli LAMIA Havayolları'na bağlı RJ85 tipi yolcu uçağının düşmesiyle gerçekleşen kazada, ilk belirlemelere göre en az 10 kişi yaralı. Medellin'deki Jose Maria Cordova Havalimanı ise, kaza alanında altı kişinin canlı bulunduğunu duyurdu.



Reuters haber ajansı, kurtarma ekiplerinin kaza bölgesinden hayatta kalan yolcuları çıkardığını bildiriyor. Yaralıların hastaneye taşındığını bildiren ajansa göre, dağlık bölgeye düşen uçakta hayatını kaybedenler de var. Amerikan Associated Press haber ajansı ise, uçak düşmeden önce Kolombiya'da yoğun yağış ve şiddetli fırtına görüldüğünü aktardı.



Kolombiya'nın Medellin şehri yakınlarında içinde Brezilya takımı Chapecoense'nin bulunduğu uçağın düşmesinin ardından bölgede hemen arama ve kurtarma çalışmaları başlamıştı.

Yerel ve Brezilya basınında çıkan haberlere göre şu an için 3 futbolcunun yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Chapecoense'nin 2 kalecisi Danilo ve Follmann'ın yansıra sol bek Alan Ruschel'in de kazadan yarılı olarak kurtulduğu ve hastenede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.



Chapecoense takımında bazı oyuncuları ise sakatlıklar, cezalar nedeni ile teknik direktör Caio Junior tarafından kadroda yar almadı. Bu isimler ise; Baby, Demerson, Marcelo Boeck, Andrei, Hyoran, Martinuccio, Nivaldo ve Rafael Lima olduğu belirtildi.



Brezilya basınında yer alan haberlere göre uçakta 95 kişinin olması bekleniyordu ama düşen uçakta 72 kişi vardı. Bunların 48'i Chapecoense takımı kafilesi, 21 gazeteci, 3 misafir ve cabin görevlilerinden oluştuğu bilgisi veriliyor.

Son Güncelleme: 29.11.2016 12:34