Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Kolombiya'da uçak düştü: 76 kişi hayatını kaybetti

Bolivya'dan havalanan, içinde Brezilya'li futbol takımının bulunduğu uçak 72 yolcu 9 mürettebatı ile Kolombiya'da düştü.

29 Kasım 2016 Salı 10:04
58 Okunma
Kolombiya'da uçak düştü: 76 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Brezilyalı futbolcuları taşıyan yolcu uçağı Kolombiya'da düştü!
Bolivya'dan 81 kişiyle havalanan yolcu uçağı, Medellin uluslararası havalimanına kilometreler kala düştü. Gelen son dakika bilgisine göre, uçaktaki 72 yolcu arasında Atlatico Nacional futbol takımıyla oynamak üzere kente gelen Brezilya ekibi Chapecoense'nin oyuncuları da yer alıyordu. İki takım, yarın Copa Sudamerica finalinde karşı karşıya gelecekti.

Kaza bölgesinden ilk sevindiren haber geldi. Reuters haber ajansı, kurtarma ekiplerinin hayatta kalan yolcuları çıkardığını bildiriyor. 

KURTARMA EKİPLERİ KAZA BÖLGESİNDEN HAYATTA KALAN YOLCULARI ÇIKARIYOR

Kolombiya'da Brezilyalı futbol takımını taşıyan yolcu uçağı düştü. Bolivya'dan havalanan uçak, Medellin uluslararası havalimanına doğru ilerlerken Rionegro yakınlarında çakıldı. 72 yolcu ve 9 mürettebatı bulunan Venezuela kökenli LAMIA Havayolları'na bağlı RJ85 tipi yolcu uçağının düşmesiyle gerçekleşen kazada, ilk belirlemelere göre en az 10 kişi yaralı. Medellin'deki Jose Maria Cordova Havalimanı ise, kaza alanında altı kişinin canlı bulunduğunu duyurdu.

Reuters haber ajansı, kurtarma ekiplerinin kaza bölgesinden hayatta kalan yolcuları çıkardığını bildiriyor. Yaralıların hastaneye taşındığını bildiren ajansa göre, dağlık bölgeye düşen uçakta hayatını kaybedenler de var. Amerikan Associated Press haber ajansı ise, uçak düşmeden önce Kolombiya'da yoğun yağış ve şiddetli fırtına görüldüğünü aktardı.

Kolombiya'nın Medellin şehri yakınlarında içinde Brezilya takımı Chapecoense'nin bulunduğu uçağın düşmesinin ardından bölgede hemen arama ve kurtarma çalışmaları başlamıştı.
Yerel ve Brezilya basınında çıkan haberlere göre şu an için 3 futbolcunun yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Chapecoense'nin 2 kalecisi Danilo ve Follmann'ın yansıra sol bek Alan Ruschel'in de kazadan yarılı olarak kurtulduğu ve hastenede tedavilerinin sürdüğü belirtildi. 

Chapecoense takımında bazı oyuncuları ise sakatlıklar, cezalar nedeni ile teknik direktör Caio Junior tarafından kadroda yar almadı. Bu isimler ise; Baby, Demerson, Marcelo Boeck, Andrei, Hyoran, Martinuccio, Nivaldo ve Rafael Lima olduğu belirtildi. 

Brezilya basınında yer alan haberlere göre uçakta 95 kişinin olması bekleniyordu ama düşen uçakta 72 kişi vardı. Bunların 48'i Chapecoense takımı kafilesi, 21 gazeteci, 3 misafir ve cabin görevlilerinden oluştuğu bilgisi veriliyor.
Son Güncelleme: 29.11.2016 12:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle