Klima'dan çıkan yangında 1kişi öldü 3 kişi yaralandı!

Bodrum'un Konacık Mahallesinde klimadan çıktığı anlaşılan yangında görme engelli bir kadın kaldırıldığı hastahanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çıkan yangında 3 kişi de yaralı olarak kurtuldu.



Konacık Mahallesi’nde öğle saatlerinde bir evin ikinci katında yangın çıktı. İddiaya göre, klimadan çıktığı anlaşılan yangından dolayı evi bir anda yoğun Duman ve alevler sardı. Evde bulunanların çığlıklarını duyan komşuları yardıma koştu. Yanan eve giren vatandaşlar ilk önce evden üç kişi çıkardı. Evde son kalan kişi 39 yaşındaki görme engelli Duygu Oral’ı da alevlerin arasından komşuları çıkardı. Görme engelli kadını kurtarabilmek için seferber olan vatandaşlar yoğun çaba harcadı.



Vatandaşların çabası sonrası ikinci kattaki evin balkonundan çıkarılan engelli kadın hemen ambulansa alınarak Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Duygu Oral hayatını kaybetti. Yangında 47 yaşındaki Şadiye Oral, 50 yaşındaki Güzide Özcan ve 36 yaşındaki Demet Özmutlu ise yaralandı.



Yangını ihbar alan itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralılara ve alevlere müdahale etti. Bazı vatandaşlar bahçe hortumu ile itfaiye ekiplerine destek oldu. İtfaiye ekiplerinin trafikte kendilerine yol vermeyen araçlar yüzünden olay yerine geç gelmeleri bazı vatandaşları isyan ettirdi.