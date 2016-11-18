Kısa zamanda büyüyen hareket ATA'nın huzurunda!

Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Ulusan, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri, gaziler ve dernek üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Şehit aileleri, gaziler ve dernek üyeleriyle Anıtkabir'e gelen Ulusan, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu.



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Ulusan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Ulusan, deftere şunları yazdı:



İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞI VURGUSU!



"Bugün 15 Temmuz kanlı darbe girişimine karşı canlarını siper eden şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle birlikte, Aziz Atatürk'ün huzuruna çıktık. İkinci Kurtuluş Savaşı'nın neferleri olarak, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Aziz Atatürk'e saygı, şükran ve minnetimizi sunduk. Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği, sadece Türkiye sınırları içerisinde kalmayacak, tüm dünyaya örnek olan milli birlik ve beraberlik şuurumuzu Avrupa, Amerika, Asya ve dünyanın dört bir yanında hissettirecektir. Çıktığımız bu yolda, yüce Allah'ın izni ve inayetiyle muvaffak olmayı ümit ederiz." Ulusan, Anıtkabir'den ayrılırken gazetecilerin soruları üzerine, 15 Temmuz'u unutturmamak amacıyla hareket ettiklerini belirterek, "Ülkemiz ikinci bir istiklal mücadelesi verdi. Şehit ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.



BİNLERCE KİŞİ KATILDI!



Kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik^'in bulunduğu Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği'nin Anıtkabir ziyaretine binlerce kişi katıldı. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Ulusan, yakında yep yeni projelerle derneği uluslararası platforma taşıyacaklarını açıkladı.

Son Güncelleme: 20.11.2016 00:05