Kılıçdaroğlu : Terörü bitirmek için ne istiyorlarsa veririz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaşanan hava saldırısına ilişkin, "Genelkurmay’ın yaptığı açıklama, Suriye hükümetine ait uçaklarla askerlerimizin vurulduğu şeklinde. Bu çok tehlikeli bir kapıya bizi getirebilir. Çok tehlikeli bir sürecin içine Türkiye’yi sürükleyebilir. Buradan hükümet yetkililerine sağduyuyla davranmalarını tavsiye etmenin ötesinde bir şey söyleyemeyeceğim" dedi. CHP lideri Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Kurulu’na katıldı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:



ORTAK PAYDA GEREK



Sözlerime sayın başkan da değindirdi, terörle başlamak isterim. Adana’daki terör saldırısı hepimizin sabah aldığı en kötü haber. Sayın Vali’yi aradım, ayrıntıları almaya çalıştım. Sayın başkan konuşmasını yaparken, siyasette uzlaşmaya değindi. Belki de hepimizin üzerinde uzlaşacağı konulardan birisi terör. Kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin bütün siyasal partilerin, STK’ların terör konusunda ortak payda geliştirmeleri gerekiyor.



TERÖRÜ BİTİRMEK İÇİN NE İSTİYORLARSA VERİRİZ



Biz her terör olayından sonra şu çağrıyı ısrarla yaptık. “Terörü bitirmek için bizden ne istiyorsanız vermeye hazırız”. Defalarca söyledim bunu. Çünkü bu ülkenin insanı terörü evlatlarını vermekten bıktı. Ülkemizde huzur istiyoruz. Son 14 yıllık çerçeveye baktığımızda PKK terör örgütü vardı, şimdi iki terör örgütü daha önümüzde duruyor. Biri IŞİD birisi FETÖ terör örgütü denilen terör örgütü. Ne oldu da 14 yılda Türkiye’de üç terör örgütü oldu? Bunun üzerinde hepimizin düşünmemiz lazım. Kuşkusuz bizim düşüncelerimiz var.



SAĞ DUYU ÇOK ÖNEMLİ



İkincisi Fırat Kalkanı Harekatı… Genelkurmay’ın yaptığı açıklama, Suriye hükümetine ait uçaklarla askerlerimizin vurulduğu şeklinde haber. Bu çok tehlikeli bir kapıya bizi getirebilir. Çok tehlikeli bir sürecin içine Türkiye’yi sürükleyebilir. Buradan hükümet yetkililerine sağduyuyla davranmalarını tavsiye etmenin ötesinde bir şey söyleyemeyeceğim. Bölgemizde Türkiye temel bir denge unsuruydu. Sağ duyu yapmanın çok önemli olduğuna inanıyorum.



İKTİDAR VE MUHALEFET FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ



Dış politikada iktidar ve muhalefet farklı düşünüyoruz. Yapılan yanlıştır diyoruz. Suriye’de akan kana neden silah gönderiyoruz? Irak’ın içişlerine neden müdahale ediyoruz? Irak’a gittim, Başbakan Maliki ile görüştüm. Şu cümlesini hiç unutmuyorum “Biz ayrı bir devletiz. Bizim bayrağımız ayrı. Anayasamız var. Siz Irak’ı Türkiye’nin bir ili gibi düşünüyorsunuz, bize müdahale ediyorsunuz. Biz size otobanları açıyoruz gelin diye, siz pencereden girmeye çalışıyorsunuz. Niçin?” O ülkelerde barış olsaydı bugün, Irak’ı inşa edecek ülke Türkiye’ydi. Suriye’yi inşa edecek ülke Türkiye’ydi. Mısır’la Libya’yla İsrail ile Rusya ile kavga ettik. Bir devlet böyle yönetilmez.



'15 TEMMUZ SONRASI SARAY’A GİTTİM'



15 Temmuz dolayısıyla, Sayın Başkan uzlaşmadan söz etmişti. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, hemen ertesi gün yaptığım, gerek İzmir gerek Taksim’de yaptığım mitinglerdeki konuşmalarımda, uzlaşmanın öneminin altını çizdim. Sayın Cumhurbaşkanı Saray’a davet etti. Giderim gitmem tartışması olmaz, gittim.



DEVLETİ DEVLET YAPAN LİYAKATTİR



Kendilerine şunu önerdim. Masada Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, Devlet Bahçeli, İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri vardı. Dedim ki, bu ülkede siz liyakat sistemini bozdunuz. Devleti devlet yapan liyakattir. Ben sıradan bir daire başkanıyken, benim üzerimde müsteşar, bakan varken ben oturur başbakan ile tartışırdım. Son kararı siyaset kurumu verirdi evet, ama biz getirilen önerinin artılarını ve eksilerini bildirmek zorundayız. Siz bunu kaldırdınız, aksi düşüncesini söyleyecek bürokrat bırakmadınız. Liyakatin olmadığı yerde devlet olmaz.



5 YIL SONRA TRT'YE GİTTİM



Bir de espri yaptım. Dedim ki "Sayın Cumhurbaşkanı 15 Temmuz darbesinin bize bir yararı oldu. 15 Temmuz darbesinden sonra bizim bir avantajımız oldu, 5 yıl sonra beni TRT’ye davet ettiler program için. Bu mudur devlet yönetimi…" Sayın Cumhurbaşkanı, “Olmaz öyle şey, olmaması lazım” Ama hepiniz biliyordunuz. Benim vergimle benim aleyhime yayın yapacak ve beni davet etmeyecek. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Ülkenin yönetiminden sorumlu olan kişi cumhurbaşkanı değil başbakandır. Parlamentoya hesap veren kişi başbakandır, cumhurbaşkanı değildir. Ekonomik politikaları açıklayacak olan başbakandır, cumhurbaşkanı değildir. Her konuda konuşacak kişi başbakandır, bakanlardır cumhurbaşkanı değildir.



ŞEHİTLER ARASINDA AYRIMCILIK VAR



Şehitler arasında ayrımcılık var dedim. Kıyameti kopardılar. Var efendim bal gibi ayrımcılık var. Gidin herhangi bir şehit ailesine sorun. Şehitler arasında ayrımcılık olmaz arkadaşlar. 15 Temmuz şehitleri onlar da bizim şehidimiz, Fırat Kalkanı'nda hayatını kaybedenler onlar da bizim şehidimiz… Şehitler arasında ayrılık olmaz arkadaşlar. Bir aileye iki daire verirseniz, diğer şehit ailesine tek daire verirseniz bu ayrımcılık değil midir? Bir şehit ailesinin kardeşine devlette iş verir, diğerine vermezseniz ne olur? Bu ayrımcılık değil midir? Baba veya anne iki kez evlenmiş, çocukları var. Bunları bile ayırıyorsunuz.



