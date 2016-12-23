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Keşifçi hainler yakalandı!

Türkiye'nin farklı kentlerinde eylem yaparak, eylem alanını her noktaya taşımayı hedefleyen PKK'nın, Kocaeli'de sansasasyonel eylem hazırlığında ortaya çıktı. PKK adına emniyet müdürlüğü çevrerinde keşif yapan 4 kişi yakalandı.

23 Aralık 2016 Cuma 12:14
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Keşifçi hainler yakalandı!
EYLEM ÖNCESİ KEŞİF!

PKK/KCK operasyonları çerçevesinde düzenlenen bir operasyon, örgütün eylem alanlarını Türkiye'nin farklı kesimlerine yöneltmeyi hedeflediği ortaya çıktı...

EMNİYETE SALDIRACAKLARDI!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem yapmayı planlayan PKK/KCK terör örgütüne operasyon düzenledi.

PKK/KCK terör örgütü tarafından verilen talimatlar doğrultusunda geçen Ağustos ayı içerisinde Kuzey Irak bölgesi bağlantılı kişilerin Kocaeli'ne geldiği, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik planlanan eylem için keşif yapıp, fotoğraf çektikleri, çalışmalarını yaparak terör örgütüne verdikleri tespit edildi.

FOTOĞRAF ÇEKİP ÖRGÜTE GÖNDERMİŞLER

Terör Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Müdürlüğü'nün etrafında keşif yapıp, fotoğraf çekerek bilgileri terör örgütüne veren L.A., M.D., F.A. ve C.A'yı Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul'da düzenlediği operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. 4 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, örgütsel irtibat ve bağlantılarının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Son Güncelleme: 23.12.2016 12:27
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