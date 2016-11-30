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Kerem Altan hakkında 'yurtdışına çıkış yasağı'

Darbe soruşturması savcılarından Can Tuncay tarafından, Kerem Altan'ın babası Ahmet Altan'ın, nüfuzunu kullanarak emniyet ve yargıdaki ağabeyler eliyle olayın üzerinin örtüldüğü gerekçesiyle yeniden açılan Defne Joy Foster dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.

30 Kasım 2016 Çarşamba 13:10
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Kerem Altan hakkında 'yurtdışına çıkış yasağı'
Darbe soruşturması savcılarından Can Tuncay tarafından ölümünde şüpheler bulunduğu gerekçesiyle yeniden açılan Defne Joy Foster dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Darbe soruşturması kapsamında tutuklanan yazar Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan hakkında "yurtdışına çıkış yasağı" kararı verildi.

"ATILI SUÇU İŞLEDİĞİNE DAİR ŞÜPHE BULUNMASI..."

Savcılık talep yazısında, "Kerem Altan'ın babası Ahmet Altan'ın, nüfuzunu kullanarak emniyet ve yargıdaki ağabeyler eliyle olayın üzerinin örtüldüğü" iddiasına ilişkin soruşturmanın yeniden açıldığını hatırlatarak, "Tahkikat, evrakı kapsamında bulunan tespit tutanağı içeriğine göre, şüphelinin atılı suçu işlediğine dair şüphe bulunması, olayın terör faaliyeti yönünün ayrıntılı olarak ortaya konulabilmesi, şüphelinin yurtdışına çıkmak suretiyle kaçma ihtimali ve delillerin eksiksiz toplanması amacıyla 'yurtdışına çıkamamak' tedbiri şeklinde adli kontrol kararı verilmesi talep olunur" denildi. Savcılığın talebini değerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Kerem Altan hakkında "yurtdışına çıkış yasağı" kararı verdi.

TAKİPSİZLİK VERİLMİŞTİ

Ünlü sunucu Defne Joy Foster 2 Şubat 2011'de Kadıköy'de Kerem Altan'ın evinde fenelaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. O dönem Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış ve Kerem Altan'ın şüpheli olduğu soruşturmada ölümün solunum yetmezliğinden gerçekleştiği gerekçesiyle ile dosya takipsizlikle sonuçlanmıştı.
 
Son Güncelleme: 30.11.2016 13:19
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