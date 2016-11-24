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Kentsel dönüşüm Ayder'i de vurdu

Bakanlar Kurulu kararı ile 'Turizm Merkezi', 'Milli Park', 'Doğal SİT Alanı' ve 'Kültür ve Turzim Koruma Gelişim Bölgesi' ilan edilen Ayder Yaylası'na TOKİ aracılığıyla bir kentsel dönüşüm ve değişim projesine başlandı.

24 Kasım 2016 Perşembe 12:39
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Kentsel dönüşüm Ayder'i de vurdu
Rize Valisi Erdoğan Bektaş Ayder Yaylası'nda TOKİ tarafından Kentsel Dönüşüm projesi uygulanacağını belirtti. Bektaş, "Ayder Yaylası'nda Cumhurbaşkanımızın himayesinde TOKİ aracılığıyla bir kentsel dönüşüm ve değişim projesinin çalışmalarına başlandı" açıklamasını yaptı.

Çamlıhemşin İlçesi’nde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile ‘Turizm Merkezi’ ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliği ile öne çıkan yaylada bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise, doğal SİT alanı ilan edilerek koruma altına alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi’ ilan edildi.



ASLINDA DOĞAL SİT ALANI

1998 yılında Doğal SİT alanı ilan edilen yayla için yasaya göre valilik tarafından 2 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı oluşturulması gerekiyordu. Ancak, aradan 18 yıl geçmesine rağmen yayla için imar planları hazırlanmadı. Koruma planlarının ulgulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası, her geçen gün doğal özelliğini yitirdi. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ve çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşma ile SİT ve Milli Park yasalarına muhalefetten yargılandı.

158 YAPI İÇİN YIKIM KARARI

Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi, Ayder Yaylası’ndaki 290 yapıdan 158’i hakkında, kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alımı yoluyla açık ihaleye çıkıldı. Ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı.

TOKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPACAK

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, ilin başlıca ekonomik değerlerinden biri olan turizm alanında hak ettiği yere gelebilmesi için büyük projelerin hayata geçirildiğini, turizmin gözde bölgelerinden Ayder Yaylası’nın kentsel dönüşüme tabi tutulacağını açıkladı. Bektaş, şöyle dedi:
“Ayder Yaylası’nda Cumhurbaşkanımızın himayesinde TOKİ aracılığıyla bir kentsel dönüşüm ve değişim projesinin çalışmalarına başlandı. Yeşil Yol’un ve Rize-Artvin havalimanının tamamlanmasıyla bölge turizmi hızla canlanacak. Turist gittiği yerde rahat etmek ister. Konfor ister. İşte bizlere düşen görev, turistlere kaliteli hizmet sunabilmek adına kalifiye eleman yetiştirmektir. Burada da Ticaret Odaları gibi sivil toplum kuruluşları devreye girmeli ve bu yönde projeler hazırlamalı.” Vali Bektaş, Ayder Yaylası’nda Türkiye’nin en büyük kayak merkezini yapmak için proje çalışmalarının başlatıldığını da ekledi.



AYDER YAYLASI

Ayder Yaylası Çamlıhemşin İlçesi’nin 19 kilometre güney doğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlar’a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal hastalıklar, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yayla 2004 yılından itibaren ülkemizde ilk defa gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu ‘Heliski’ ile de ismini dünyaya duyurdu, çekiciliğini arttırıp, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Yaylada trekking, jip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.
Son Güncelleme: 25.11.2016 09:40
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