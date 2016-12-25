Kendisine fırça atan babasını öldürdü!

Bartın'da Hasan B. isimli şahıs babasının kendisine kızmasına sinirlenip, ende bulunan av tüfeği ile baba katili oldu. Babasına 3 el ateş eden şahıs, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

Bartın'ın merkeze bağlı Akpınar köyünde aile içi kavga cinayetle sonuçlandı. 63 yaşındaki babası Recep B.'nin kendisine kızmasına sinirlenen Hasan B. (40) evde bulunan av tüfeğini alarak babasına 3 el ateş etti. Köyülülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları tüm müdahalalere rağmen Recep B.'yi kurtaramadı.



Babasının olay yerinde hayatını kaybettiği gören katil evlat ise, köyden kaçmaya çalışırken jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



Sanıkla ilgili işlemlerin devam ettiği, sabah saatlerinde adli makamlara sevk edileceği öğrenildi...