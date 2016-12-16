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Kargo ile eroin taşımacılığı!

Van'da imal ettikleri 30 kşlo eroini kargo firmasıyla İstanbul'a gönderen şahıslar yakalandı. Alüminyum boru içerisine zulalanmış 30 kilogram eroini tespit eden polis, alıcısının yakalanması için kargo kamyonunun izini sürdü. İstanbul'a gelen kargo, alıcısıyla birlikte ele geçirildi...

16 Aralık 2016 Cuma 13:31
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Kargo ile eroin taşımacılığı!

EROİNİ ALÜMİNYUM BORU İÇİNE ZULALAMIŞLAR!
 
Van'da ürettikleri eroinin kargo aracılığıyla izini İstanbul'a kadar süren polis, alıcıyı gözaltına aldı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre,  Tuşba ilçesi Sanayi Sitesi'ndeki bir kargo aktarım merkezinde arama yapan polis ekipleri, 22 alüminyum boru içerisine zulalanmış 30 kilogram eroini tespit etti. Eroinin alıcısının tespiti için kargoyu tekrar kapatarak izini süren polis, uyuşturcu alıcısı N.E'yi İstanbul'da gözaltına aldı.

ALICI N.E TUTUKLANDI

Uyuşturucu  madde ticareti yapma ve sağlama suçundan gözaltına alınan N.E'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Son Güncelleme: 16.12.2016 13:53
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