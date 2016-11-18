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Kara Cuma : 3 işçi öldü, 13'ü enkaz altında!

Siirt Valiliği, göçük meydana gelen Şirvan'daki maden ocağında şuana kadar 3 işçinin cesedine ulaşıldığını, 13 işçinin ise enkaz altında olduğunu duyurdu. Çevre illerden gelen AFAD ekipleri işçilerin enkazdan çıkarılması için çalışmalara devam ediyor...

18 Kasım 2016 Cuma 07:16
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Kara Cuma : 3 işçi öldü, 13'ü enkaz altında!

3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ!
 
Siirt'in Şirvan ilçesinde, maden ocağında heyelan sonrası meydana gelen göçükte cesetlerine ulaşılan 3 işçinin yanı sıra 13 işçinin daha enkaz altında kaldığının belirlendiği ve bu kişilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

VALİLİK : 13 İŞÇİ ENKAZ ALTINDA

Valilikten yapılan açıklamada, Şirvan ilçesi Maden köyünde özel bir firma tarafından işletilen bakır madeni ocağında heyelan meydana geldiği hatırlatıldı.

Olayın hemen ardından kriz merkezi oluşturulduğu aktarılan açıklamada, "Arama kurtarma çalışmalarına hemen başlanmıştır. Bir işçinin cenazesi çıkarılmış olup, iki işçinin cesedi tespit edilmiştir. Diğer 13 işçinin kurtarılması için arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çevre illerden takviye arama kurtarma ekiplerinin de olay yerine ulaştığı belirtildi.

HEYELAN RİSKİ DEVAM EDİYOR!

Bölgede heyelan riskinin sürmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının kontrollü yürütüldüğü bildirilen açıklamada, "Heyelanın aşırı yağışlar nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmekle birlikte sebepleri hususunda araştırma ve inceleme devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

ÇEVRE İLLERDEN AFAD EKİPLERİ GELDİ!

Arama kurtarma çalışmalarının Siirt, Batman, Bitlis, Diyarbakır ve Van'dan AFAD, Sağlık Bakanlığından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk Kızılayı, jandarma ile maden şirketine bağlı görevlilerin katılımıyla devam ettiği duyurulan açıklamada, Erzurum'dan AFAD ekibinin olay yerine ulaşmak üzere olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Şirvanda Maden Ocağı Kazasışirvan GöçükAfad Ekipleri şirvan
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