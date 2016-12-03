Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Kar yağdı, kazalar başladı!

Kütahya'da yağan yoğun kar, bir otobüsün yoldan çıkarak devrilmesine yol açtı. Kazada şans eseri ölen olmazken 8 kişi yaralandı. Yaralılar Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

03 Aralık 2016 Cumartesi 10:25
35 Okunma
Kar yağdı, kazalar başladı!

Kütahya'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlüt Yurdagül yönetimindeki bir seyahat firmasına ait 42 EEA 11 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 20. kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Yurdagül ile yolculardan İskender Keles, Reyhan Gündüz, Kamil Çoban, Bilal Tokmak, Gökhan Alan, Melih Coşkun ve Fehmi İsmail Atay yaralandı.

Araçta sıkışan yaralı yolculardan biri, itfaiye ve sağlık ekiplerince kar yağışı altında uzun süren uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle