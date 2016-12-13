Kar Sağanağı Geliyor! İstanbul'da okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar sağanağı uyarısını yaptı. Bu uyarının ardından THY, İstanbul'dan kalkacak 20 seferini iptal etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise adeta alarma geçti. Bin 345 araç ve 7 bin personel ve kar yağışından sonra görev almak için hazır bekliyor.

KARIN SAAT 12:00'DA YAĞACAĞI TAHMİN EDİLİYOR!



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının saat 12.00'den sonra başlayıp, saat 15.00 itibariyle ise etkisini arttırarak devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı. Beklenen kar öncesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi adeta alarma geçti.



THY 20 UÇUŞU İPTAL ETTİ!



Beklenen kar yağışı ile ilgili THY de önlem aldı. THY'den yapılan açıklamaya göre 20 uçuş iptal edildi.



OKULLAR TATİL OLABİLİR!



Beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir karar verilmedi. İstabul Valiliği'nin kar yağışının oluşturacağı etkiye göre, karar vereceği bekleniyor...

