ZİNCİRLEME KAZA : 15 YARALI
Ednilen bilgiye göre, Aksaray-Adana karayolunun 40. kilometresi Akçakent köyü yakınlarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Etkili olan kar ve tipi nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirlemek azada ilk belirlemelere göre, 15 kişi yaralandı.
Aksaray ve Niğde'den 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.
Kar nedeniyle kapalı yolda zincirleme kaza: 15 yaralı
Aksaray-Adana karayolu zaman zamana ulaşıma kapanıyor. Kar ve tipi nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında 15 jişi yaralandı. Yaralıların bazıları ayakta tedavi edilirken, durumu ciddiyetini koruyanlar çevre illerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
ZİNCİRLEME KAZA : 15 YARALI