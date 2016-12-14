Kar nedeniyle kapalı yolda zincirleme kaza: 15 yaralı

ZİNCİRLEME KAZA : 15 YARALI



Ednilen bilgiye göre, Aksaray-Adana karayolunun 40. kilometresi Akçakent köyü yakınlarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Etkili olan kar ve tipi nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirlemek azada ilk belirlemelere göre, 15 kişi yaralandı.



Aksaray ve Niğde'den 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.