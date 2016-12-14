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Kar nedeniyle kapalı yolda zincirleme kaza: 15 yaralı

Aksaray-Adana karayolu zaman zamana ulaşıma kapanıyor. Kar ve tipi nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında 15 jişi yaralandı. Yaralıların bazıları ayakta tedavi edilirken, durumu ciddiyetini koruyanlar çevre illerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

14 Aralık 2016 Çarşamba 12:27
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Kar nedeniyle kapalı yolda zincirleme kaza: 15 yaralı

ZİNCİRLEME KAZA : 15 YARALI

Ednilen bilgiye göre, Aksaray-Adana karayolunun 40. kilometresi Akçakent köyü yakınlarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.  Etkili olan kar ve tipi nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirlemek azada ilk belirlemelere göre, 15 kişi yaralandı.

Aksaray ve Niğde'den 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.

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