Kar Geliyor! İstanbul'da okullar tatil mi?

Meteorolji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar uyarısı yaptı. 12 Aralık Salı günü beklenen kar yağışı önce tipi olarak başlayacaj ve Çarşamba gününe kadar devam edecek. İstanbul'da yağacak kar için şimdiden " İstanbul'da okullar tatil mi" sorularını sormaya başladı..Meteoroljiden gelen bilgilere göre, bugün yağışlar başlıyor. Önce yağmurun beklendiği İstanbul'da yarından itibaren kar, tipi oalarak yağacak. Çarşamba günü ise devam edecek.İstanbul Valiliği şuana kadar tatil açıklaması yapmadı. Veliler ve öğrenciler 12 Aralı Salı günü okulların tatil olup olmadığı konusunda merak duyarken, valiliğin Meteorolji Genel Müdürlüğü ile görüşerek konuyu değerlendirmesi bekleniyor...