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Kar Geliyor! İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın geliyor. Meteorolji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar uyarısında bulundu. Tüm öğrencilerin ise merak ettiği şey, okulların tatil edilip edilmeyeceği. İstanbul'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

12 Aralık 2016 Pazartesi 13:12
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Kar Geliyor! İstanbul'da okullar tatil mi?
Meteorolji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar uyarısı yaptı. 12 Aralık Salı günü beklenen kar yağışı önce tipi olarak başlayacaj ve Çarşamba gününe kadar devam edecek. İstanbul'da yağacak kar için şimdiden " İstanbul'da okullar tatil mi" sorularını sormaya başladı..

Meteoroljiden gelen bilgilere göre, bugün yağışlar başlıyor. Önce yağmurun beklendiği İstanbul'da yarından itibaren kar, tipi oalarak yağacak. Çarşamba günü ise devam edecek. 

İSTANBUL 12 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

İstanbul Valiliği şuana kadar tatil açıklaması yapmadı. Veliler ve öğrenciler 12 Aralı Salı günü okulların tatil olup olmadığı konusunda merak duyarken, valiliğin Meteorolji Genel Müdürlüğü ile görüşerek konuyu değerlendirmesi bekleniyor...
Son Güncelleme: 12.12.2016 13:28
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