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Kapı kilitli değilmiş, kapının kolu yokmuş

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılğı'nın yurt yangını ile ilgili hazırlattığı bilirkişi ön raporunda, yapılan incelemelerin ardından yangının çıkış nedenine ilişkin bilirkişi raporu açıklandı. Raporda yangın merdivenine açılanan kapının kolunun olmadığı ifadesine yer verilirken, ayrıca yangının elektrik panosunun eski olmasından kaynaklandığı belirtildi.

01 Aralık 2016 Perşembe 11:34
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Kapı kilitli değilmiş, kapının kolu yokmuş
Aladağ Cumhuriyet Başsavcılğı'nın yurt yangını ile ilgili hazırlattığı bilirkişi ön raporunda, yaşamını yitirenlerin, yangın merdiveni kapısının kolu olmadığı için dışarıya çıkamadıkları, yangına binanın ikinci panosundaki şartellerin eskimiş olması ve kaçak akım rolesi bulunmamasından kaynaklandığı görüşü yer aldı.
İş güvenliği uzmanı bilirkişisi, binanın 1'inci katındaki yangın merdivenin kapısının plastik yapıya sahip PVC şeklinde olduğu, bu yangın merdiveni kapısının kollarının bulunmadığı, yangın kapısının dışa açılır şekilde yapıldığı, ancak kapı kolları olmadığından ve kapı açılamadığından buradan çıkıp kurtulan kimsenin olmadığı görüşünü ortaya koydu. Elektrik ile ilgili uzman ise binanın elektrik ana panosunun arka kısmında bulunan dağıtım panosundan çıkmış olabileceği, şartellerin eskimesinden veya özelliği kaybetmesinden kaynaklı ark olmuşması ve alev almasından çıkmış olabileceğini kaydetti. Ayrıca hazırlanan raporda, yaşamını yitirenlerden 7'sinin ikinci kattaki bir odada olduğu, yangın merdiveninin yanındaki odada ise 4 kişinin cesedinin bulunduğu, 1 kişinin cesedinin ise birinci katta bulunduğu da belirtildi.



BELEDİYE BAŞKANI'NIN YENİ AÇIKLAMASI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, yanan yurt binasında yangın merdivenin kilitli olduğu şeklindeki sözlerine karşılık Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın, "Hayır kilitli değildi" şeklindeki açıklaması üzerine şunları söyledi:

"İtfaiye ekibimiz bu işin uzmanları. Öğrenciler üst kata doğru çıkmış. Oradaki kapılara yönelmiş. Yangın merdiveni kapısına da yüklenilmiş. Ama açılamamış. Bu, kilitli olduğu, yangından etkilenip PVC kapının erimesi ve şişmesi sebeleriyle olabilir. Bu kapının PVC değil, yangına dayanıklı olması yönetmelik gereğidir."

Ruhsat verildikten sonra belediyelerin herhangi bir denetlleme yetkisi olmadığını da belirten Sözlü, ayrıca yangın ihbarının geç yapıldığını, itfaiye araçlarının ulaştığında alt katta çıkan yangının, çatı katına kadar ulaşmış olduğunun görüldüğünü söyledi. 

Sözlü bu arada Adana'da yaklaşık 100 tane benzer yurt olduğunu, bunun 80'ninin aynı cemaate ait olduğunu da söyledi.



'HİÇBİR OLUMSUZLUĞUN OLMADIĞINI' SÖYLEMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, bir gazetecinin son denetleme hakkındaki sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Hiçbir olumsuzluk o denetlemede ifade edilmedi. Bir yıl önce genel denetleme var. Yılda iki sefer mülki idare amiri ile beraber denetleme yapılıyor. Orada bir sıkıntı yok. 6 ay önce de haziranda. Daha 6 ay da dolmadı, orada da bir sıkıntı yok."
 
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