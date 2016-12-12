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Kanlı saldırının olduğu yer artık bu isimle anılacak!

İstanbul'da yaşanan hain saldırının noktalarından olan Beleştepe'nin adı şehitler tepesi olarak değiştirildi. Beşiktaş Belediyesi Meclisi toplanarak aldığı kararla bugünden itibaren Beleştepe olarak bilinen mevkinin adı Şehitler tepesi olarak değiştirilmesi karara bağlandı.

12 Aralık 2016 Pazartesi 11:10
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Kanlı saldırının olduğu yer artık bu isimle anılacak!
Cumartesi akşamı terör örgütü TAK tarafından düzenlenen hain saldırının ardından Beşiktaş belediyesi harekete geçerek,  Beleştepe'nin ismini Şehitler tepesi olarak değiştirdi. Belediye meclisi kararıyla değitirilen isim bugünden itibaren kullanılmaya başkadı.

44 ŞEHİT 115 YARALI!

Türkiye'yi yasa boğan olayda şuana kadar 44 kişi şehit oldu, 115 kişi yaralandı.Yarlılar İstanbul'un çeşitli hastenelerinde tedavi altında...
 
Son Güncelleme: 12.12.2016 14:58
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seda seda 2 hafta önce

beştepe değil beleştepe.

Editör Notu : Uyarınız için teşekkür ederiz...

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