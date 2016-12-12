Kanlı saldırının olduğu yer artık bu isimle anılacak!

İstanbul'da yaşanan hain saldırının noktalarından olan Beleştepe'nin adı şehitler tepesi olarak değiştirildi. Beşiktaş Belediyesi Meclisi toplanarak aldığı kararla bugünden itibaren Beleştepe olarak bilinen mevkinin adı Şehitler tepesi olarak değiştirilmesi karara bağlandı.