Kanlı saldırının olduğu yer artık bu isimle anılacak!

Cumartesi akşamı terör örgütü TAK tarafından düzenlenen hain saldırının ardından Beşiktaş belediyesi harekete geçerek, Beleştepe'nin ismini Şehitler tepesi olarak değiştirdi. Belediye meclisi kararıyla değitirilen isim bugünden itibaren kullanılmaya başkadı.
44 ŞEHİT 115 YARALI!
Türkiye'yi yasa boğan olayda şuana kadar 44 kişi şehit oldu, 115 kişi yaralandı.Yarlılar İstanbul'un çeşitli hastenelerinde tedavi altında...
44 ŞEHİT 115 YARALI!
Türkiye'yi yasa boğan olayda şuana kadar 44 kişi şehit oldu, 115 kişi yaralandı.Yarlılar İstanbul'un çeşitli hastenelerinde tedavi altında...
Son Güncelleme: 12.12.2016 14:58
beştepe değil beleştepe.
Editör Notu : Uyarınız için teşekkür ederiz...