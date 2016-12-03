Kanlı-bıçaklı karı koca!

Kütahya'da, tartıştığı eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

Yunus Emre Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde site içindeki bir apartmanda yaşayan 2 yıllık evli Vildan (28) ve Murat (29) Kandemir çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Kandemir, eşi Vildan Kandemir'e pompalı tüfekle 5 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı belirtilen zanlının yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, 5 Ağustos 2015'te çift arasında çıkan tartışma sonucu Vildan Kandermir'in eşi Murat Kandemir'i bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi.