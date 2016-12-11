Kandil gecesi, teröre lanet şehitlere dua!

Mevlid Kadili nedeniyle tüm Türkiye'de camiler doldu taştı. İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle tüm vatandaşlar ellerini açarak şehitlerimiz için dua etti ve terörü lanetledi. Kur'an'ı Kerim tilaveti ile ilahiler okunarak süren Mevlid Kandili, inananlar tarafından coşkuyla kutlanıyor...

İstanbul'da yaşanan hain terör saldırı Mevlid Kandili gecesinde inanlar tarafından lanetlendi. Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlanarak ilahiler okunduğu bu mübarek gecede, İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle mevlit okutuldu, şehitler için dualar edildi.



Terörün lanetlendiği gecede, vatandaşlar, ülkemizin milli birliği ve şehitlerimiz için dua etti. Görevde bulunan güvenlik güçlerinin selamati, Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılı günler için de edilen dualarda, terör ve dış mihraklar lanetlendi...



