Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Kandil gecesi, teröre lanet şehitlere dua!

Mevlid Kadili nedeniyle tüm Türkiye'de camiler doldu taştı. İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle tüm vatandaşlar ellerini açarak şehitlerimiz için dua etti ve terörü lanetledi. Kur'an'ı Kerim tilaveti ile ilahiler okunarak süren Mevlid Kandili, inananlar tarafından coşkuyla kutlanıyor...

11 Aralık 2016 Pazar 19:42
119 Okunma
Kandil gecesi, teröre lanet şehitlere dua!
İstanbul'da yaşanan hain terör saldırı Mevlid Kandili gecesinde inanlar tarafından lanetlendi. Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlanarak ilahiler okunduğu bu mübarek gecede, İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle mevlit okutuldu, şehitler için dualar edildi. 

Terörün lanetlendiği gecede, vatandaşlar, ülkemizin milli birliği ve şehitlerimiz için dua etti. Görevde bulunan güvenlik güçlerinin selamati, Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılı günler için de edilen dualarda, terör ve dış mihraklar lanetlendi...

 
Son Güncelleme: 11.12.2016 19:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle