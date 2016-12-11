Kandil gecesi, teröre lanet şehitlere dua!

İstanbul'da yaşanan hain terör saldırı Mevlid Kandili gecesinde inanlar tarafından lanetlendi. Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlanarak ilahiler okunduğu bu mübarek gecede, İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle mevlit okutuldu, şehitler için dualar edildi.
Terörün lanetlendiği gecede, vatandaşlar, ülkemizin milli birliği ve şehitlerimiz için dua etti. Görevde bulunan güvenlik güçlerinin selamati, Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılı günler için de edilen dualarda, terör ve dış mihraklar lanetlendi...
Terörün lanetlendiği gecede, vatandaşlar, ülkemizin milli birliği ve şehitlerimiz için dua etti. Görevde bulunan güvenlik güçlerinin selamati, Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılı günler için de edilen dualarda, terör ve dış mihraklar lanetlendi...
Son Güncelleme: 11.12.2016 19:55