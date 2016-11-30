Kanalizasyon patladı, sürücüyü itfaiye kurtardı!

Konya'da kanalizasyon tahliye borusunun patlaması sonucu suyla dolan alt geçitte mahsur kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bot kullanılarak kurtarıldı.
Konya'dan Kayseri'ye gitmek için minibüsüyle yola çıkan Veysel Şimşek (50), kanalizasyon tahliye borusunun patlaması sonucu suyla dolan 2. Organize Sanayisi alt geçidine girdi.
Kısa sürede yükselen su, aracın içine dolmaya başlayınca Şimşek minibüsün üzerine çıktı ve polisten yardım istedi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Şimşek'i kurtarmak için çalışmalara başladı. Botla suya giren itfaiye görevlileri, Veysel Şimşek'i mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Bir itfaiye eri, ıslanmaması için Şimşek'i sırtına alıp bottan kuru alana çıkardı.
Veysel Şimşek gazetecilere, alt geçide ilk girdiğinde suyun derinliğinin 20 santimetre civarında olduğunu, motoru duran aracı çalıştırmak için uğraşırken suyun aniden yükseldiğini söyledi.