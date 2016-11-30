Kanalizasyon patladı, sürücüyü itfaiye kurtardı!

Konya'da kanalizasyon tahliye borusu patlayınca bir minibüs alt geçitte su ile kaplandı. Mahsur kalan minibüs sürücüsü Veysel Şimşek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.