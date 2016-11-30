Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Kanalizasyon patladı, sürücüyü itfaiye kurtardı!

Konya'da kanalizasyon tahliye borusu patlayınca bir minibüs alt geçitte su ile kaplandı. Mahsur kalan minibüs sürücüsü Veysel Şimşek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

30 Kasım 2016 Çarşamba 10:56
30 Okunma
Kanalizasyon patladı, sürücüyü itfaiye kurtardı!

Konya'da kanalizasyon tahliye borusunun patlaması sonucu suyla dolan alt geçitte mahsur kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bot kullanılarak kurtarıldı.

Konya'dan Kayseri'ye gitmek için minibüsüyle yola çıkan Veysel Şimşek (50), kanalizasyon tahliye borusunun patlaması sonucu suyla dolan 2. Organize Sanayisi alt geçidine girdi.

Kısa sürede yükselen su, aracın içine dolmaya başlayınca Şimşek minibüsün üzerine çıktı ve polisten yardım istedi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Şimşek'i kurtarmak için çalışmalara başladı. Botla suya giren itfaiye görevlileri, Veysel Şimşek'i mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Bir itfaiye eri, ıslanmaması için Şimşek'i sırtına alıp bottan kuru alana çıkardı.

Veysel Şimşek gazetecilere, alt geçide ilk girdiğinde suyun derinliğinin 20 santimetre civarında olduğunu, motoru duran aracı çalıştırmak için uğraşırken suyun aniden yükseldiğini söyledi.

Son Güncelleme: 30.11.2016 10:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle