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Kaldırımda silahlı infaz!

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Abdülbaki Kırtaş isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı sırasında bir kişinin silahının tutukluk yaptığı sırada ikinci saldırganın ateş ettiği öğrenildi.

17 Kasım 2016 Perşembe 15:33
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Kaldırımda silahlı infaz!

Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, seken kurşunlar nedeniyle çevredeki iki vatandaş yaralandı. 

Erzurum Kongre Caddesi'nde yürüyen Abdülbaki Kırtaş'a, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. 

Saldırı sonucu Kırtaş ile seken kurşunların isabet ettiği çevredeki bir iş yerinde bulunan iki kişi yaralandı. 

Saldırganlar kaçarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kırtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Olay yerinde 20'den fazla boş kovan bulan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 

Bu arada, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Kırtaş'a arkadan yaklaşan iki saldırgandan birinin ateş etmeye başladığı, bu kişinin silahının tutukluk yapması üzerine bu kez diğer saldırganın ateş ettiği anlar yer alıyor. 

Son Güncelleme: 18.11.2016 09:29
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Silahlı SaldırıAbdülbaki Kırtaş Cinayet
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fedai 1 ay önce

palavraya bak, 2. k. savaşı imiş, fetöyü besleyen ona ağlayan sümküren kendisiydi şimdi İngilizle kıyas yapıyor, K. Savaşının kutsallığı ile kıyaslıyor,...

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