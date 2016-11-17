Kaldırımda silahlı infaz!

Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, seken kurşunlar nedeniyle çevredeki iki vatandaş yaralandı.

Erzurum Kongre Caddesi'nde yürüyen Abdülbaki Kırtaş'a, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu.

Saldırı sonucu Kırtaş ile seken kurşunların isabet ettiği çevredeki bir iş yerinde bulunan iki kişi yaralandı.

Saldırganlar kaçarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kırtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde 20'den fazla boş kovan bulan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Kırtaş'a arkadan yaklaşan iki saldırgandan birinin ateş etmeye başladığı, bu kişinin silahının tutukluk yapması üzerine bu kez diğer saldırganın ateş ettiği anlar yer alıyor.