Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Kadın Katil Kim? Ünlü Yazar Beki İkala Erikli'ye kanlı infaz

Ünlü yazar Beki İkala Erikli kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın tarafından ofisinin önünde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. "Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli'nin seminer vermek için çıktığı ofisinin önünde saldırıya uğradığı belirtildi.

16 Aralık 2016 Cuma 08:59
778 Okunma
Kadın Katil Kim? Ünlü Yazar Beki İkala Erikli'ye kanlı infaz
KADIN KATİL YAYA OLARAK KAÇTI!

Ünlğ Yazar Beki İkala Erikli, ofisinin bulunduğu apartmanın önünde kimliği belirlenemeyen bir kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kadın olduğu belirlenen saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçtı. "Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı olan Erikli'nin vücuduna 3 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

SEMİNER VERECEKTİ!

Korkunç cinayet, dün saat 18.00 sıralarında, Kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Çıkmazı'ndaki Saadet Apartmanın önünde meydana geldi.

"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı olan Beki İkala Erikli, seminer vereceği ofisine gitmek asansöre yöneldiği sırada, bina içinde bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın tarafından silahlı saldırıya uğradı.

3 KURŞUN SIKTI!

Beki İkala Erikli, kimliği henüz belirlenemeyen kadının silahından çıkan 3 kurşunla, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kadın ise olay yerinden yaya olarak çıktı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Son Güncelleme: 16.12.2016 09:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle