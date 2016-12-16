Kadın Katil Kim? Ünlü Yazar Beki İkala Erikli'ye kanlı infaz

KADIN KATİL YAYA OLARAK KAÇTI!



Ünlğ Yazar Beki İkala Erikli, ofisinin bulunduğu apartmanın önünde kimliği belirlenemeyen bir kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kadın olduğu belirlenen saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçtı. "Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı olan Erikli'nin vücuduna 3 kurşunun isabet ettiği belirlendi.



SEMİNER VERECEKTİ!



Korkunç cinayet, dün saat 18.00 sıralarında, Kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Çıkmazı'ndaki Saadet Apartmanın önünde meydana geldi.



"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı olan Beki İkala Erikli, seminer vereceği ofisine gitmek asansöre yöneldiği sırada, bina içinde bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın tarafından silahlı saldırıya uğradı.



3 KURŞUN SIKTI!



Beki İkala Erikli, kimliği henüz belirlenemeyen kadının silahından çıkan 3 kurşunla, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kadın ise olay yerinden yaya olarak çıktı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Son Güncelleme: 16.12.2016 09:45