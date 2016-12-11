İşte TAK Terör Örgütünün Lideri! TAK-PKK ilişkileri

2005 yılından itibaren grup ölümlü saldırıları ile gündeme gelen TAK isimli terör örgütü, kanlı İstanbul saldırılarını üstlendi... PKK ile ilişkilerinin olmadığını, PKK'nın eylemlerde sivil ve güvenlik güçleri diye ayrım yaptığnı, kendilerinin ise ayrım yapmayı reddetiklerini açıklayan TAK, kanlı eylemlerle yine gündeme geldi.



Lidernin kim olduğu henüz belli olmayan, bu yapının istihbarat raporlarına göre, PKK'nın bir parçası olduğu belirtliyor. Hiçbir değere saygı duymadan eylemler yaparak adından söz ettiren örgüt, sürekli eylem yerine zaman zaman ortaya çıkarak büyük eylemler gerçekleştiriyor...



TAK'IN LİDERİ MURAT KARAYILAN!



PKK ve TAK birbirleriyle bağı olmadıklarını iddia etselerde nu yapının direkt olarak terör örgütünün ele başlarından Murat Karayılan'a bağlı olduğu biliniyor... Murat Karayılan'ın özel olarak yetiştirdiği bu yapı, PKK'nın şirin görünmeye çalıştığı dönemlerde ortaya çıkıyor ve kanlı eylemlere imza atıyor.



Bugüne kadar onlarca kanlı eyleme imza atarak ABD, Avrupa Birliği ülkelerinin terör listesine giren TAK, önceki yıllarda örgütte önemli olarak adlandırılan bir çok üst yönteticisini kaybetti. Güvenlik güçleri ile girdikleri şehir çatışmalarında öldürülen TAK militanları adına PKK mesajlar yayınlamıştı.



TAK-TİK!



Kürdistan Özgürlük Şahinleri olan TAK, sivil kayıpların olduğu saldırıları ve sansasyonel eylemleri üstlenerek PKK'yı yıllardır aklamanın çalışmalarını yapıyor. Genelde şehir merkezlerinde yuvalanan bu örgütle ilgili yapılan çok sayıda operasyon, örgütün PKK'nın bir kanadı olduğunu ortaya koyuyor...



Son Güncelleme: 11.12.2016 21:11