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İşte TAK Terör Örgütünün Lideri! TAK-PKK ilişkileri

İstanbul'da yaşanan ve 38 kişinin şehit, 155 kişinin de yaralanmasına neden olan eş zamanlı saldırıları, PKK'nın özel ekibinin oluşturduğu TAK isimli terör örgütü üstlendi. Açılımı Kürdistan Özgürlük Şahinleri olan TAK, PKK'nın paravan örgütü durumunda... TAK, daha öncede sansasyonel eylemlere imza atmış, PKK ve TAK birbirleriyle bağlarının olmadığını açıklamıştı...

11 Aralık 2016 Pazar 20:19
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İşte TAK Terör Örgütünün Lideri! TAK-PKK ilişkileri
2005 yılından itibaren grup ölümlü saldırıları ile gündeme gelen TAK isimli terör örgütü, kanlı İstanbul saldırılarını üstlendi... PKK ile ilişkilerinin olmadığını, PKK'nın eylemlerde sivil ve güvenlik güçleri diye ayrım yaptığnı, kendilerinin ise ayrım yapmayı reddetiklerini açıklayan TAK, kanlı eylemlerle yine gündeme geldi.

Lidernin kim olduğu henüz belli olmayan, bu yapının istihbarat raporlarına göre, PKK'nın bir parçası olduğu belirtliyor. Hiçbir değere saygı duymadan eylemler yaparak adından söz ettiren örgüt, sürekli eylem yerine zaman zaman ortaya çıkarak büyük eylemler gerçekleştiriyor...

TAK'IN LİDERİ MURAT KARAYILAN!

PKK ve TAK birbirleriyle bağı olmadıklarını iddia etselerde nu yapının direkt olarak terör örgütünün ele başlarından Murat Karayılan'a bağlı olduğu biliniyor... Murat Karayılan'ın özel olarak yetiştirdiği bu yapı, PKK'nın şirin görünmeye çalıştığı dönemlerde ortaya çıkıyor ve kanlı eylemlere imza atıyor.

Bugüne kadar onlarca kanlı eyleme imza atarak ABD, Avrupa Birliği ülkelerinin terör listesine giren TAK, önceki yıllarda örgütte önemli olarak adlandırılan bir çok üst yönteticisini kaybetti. Güvenlik güçleri ile girdikleri şehir çatışmalarında öldürülen TAK militanları adına PKK mesajlar yayınlamıştı.

TAK-TİK!

Kürdistan Özgürlük Şahinleri olan TAK, sivil kayıpların olduğu saldırıları ve sansasyonel eylemleri üstlenerek PKK'yı yıllardır aklamanın çalışmalarını yapıyor. Genelde şehir merkezlerinde yuvalanan bu örgütle ilgili yapılan çok sayıda operasyon, örgütün PKK'nın bir kanadı olduğunu ortaya koyuyor...
 
Son Güncelleme: 11.12.2016 21:11
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