İşte Kozanlı Ömer!

15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu, FETÖ'nün tüm ayaklarını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Komisyona gönderilen bir fotoğraf, FETÖ'nüm emniyet yapılanmasının başı olan Kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil ile ilgili...Osman Hilmi Özdil'e ait fotoğrafta FETÖ'nün önde gelen bazı isimleriyle biraraya geldiği görülüyor. Fotoğrafın, FETÖ'nün 'Emniyet' ve 'Hava Kuvvetleri' imamlarının ışık evlerinde çekilmiş anları var...Sözcü Gazetesi'nden Veli Toprak’ın haberine göre; 'Kozanlı Ömer' olarak bilinen FETÖ'nün 'Emniyet imamı' Osman Hilmi Özdil, 15 Temmuz darbe girişiminden önce ABD'ye kaçtı. Emniyet imamı 'Kozanlı Ömer, Kemal Özdemir'den sonra bu emniyet yapılanmasının başına geçt. Kemalettin Özdemir'in ekibini tırpanlayarak kendi adamlarını yerleştiren Osman Hilmi Özdil, 17-25 aralık operasyonları tertip etti.15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'na gelen fotoğrafın 1990'ların sonu olduğu düşünülüyor. Kozanlı Ömer'in masasındaki evraklar arasında "ÖSS cevapları" yazan form dikkat çekiyor. 15 Temmuz darbesinin aktörlerinden, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'ün 1994 yılında İstanbul'da katıldığı bir ışık evi fotoğrafı var. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak başlayan Öksüz, FETÖ'nün İstanbul'daki toplantılarına da katılmış.