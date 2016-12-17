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İşte Kayseri'deki hain saldırının faili: KOD ADI ÇEKDAR

Türkiye bir haftada iki kanlı saldırı ile sarsıldı. İstanbul'daki saldırının acısı geçmeden Kayseri'den gelen acı haber, Türkiye'nin yüreğini dağladı. Bugün Kayseri'de düzenlenen canlı bomba saldırısının ardındaki örgüt, akşam saatlerinde ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, Kayseri'de düzenlenen saldırıda pimi çeken teröristin Çekdar ve Botan kod adlarını kullanan PKK'lı teröristin olduğunu belirledi.

17 Aralık 2016 Cumartesi 20:50
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İşte Kayseri'deki hain saldırının faili: KOD ADI ÇEKDAR
KOD ADI ÇEKDAR-BOTAN

Türkiye bu sabah Kayseri'den gelen acı haberle sarsıldı. İstanbul saldırısının acısı henüz taze iken Kayseri'de 14 mehmetçiğin şehit olduğu terör olayı, tüm ülkede tepki gösterilerine neden oldu. Hain canlı bombanının kimiliğinin belirlendiği ve kod adının çekdar-botan olduğu tespit eildi.

TÜM BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Güvenlik güçleri teröristle ilgili çalışmalarda önemli bilgilere ulaştı. Hain saldırıyı düzenleyen teröristin Çekdarve Botan kod adlarını kullanan PKK’lı terörist olduğu ortaya çıktı. Teröristin üzerinden,  sahte kimlik çıktığı ve gerçek kimliğinin belirlendiği belirlendiği bildirildi. Terör örgütü PKK’da ’Çektar’ ve ’Botan’ kod adlarını kullanan teröristin tüm bağlantıları tek tek ortaya çıkarılıyor.

GÖZALTI SAYISI 15

Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 15'e yükseldi.

Soruşturmayı yürüten Kayseri Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Arslantürk,  yaptığı açıklamada, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiğini aktaran Arslantürk, ilk etapta olayla ilgili 7 şüphelinin gözaltına alındığını, daha sonra bu sayının 15'e çıktığını kaydetti.

Olay sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayla ilgili Başsavcıvekili Arslantürk nezaretinde 8 savcıyı görevlendirmişti.

Son Güncelleme: 17.12.2016 21:10
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