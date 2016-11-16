İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!

7 İLÇEDE ELEKTRİK YOK!



İstanbul'un Avrupa yakasındaki 7 ilçede, 19 Kasım Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Fatih'te Molla Fenari̇ Mahallesi, Şerefefendi̇ Sokak, Adem Yavuz Sokak, Tezkereci̇ Sokak, Selvi̇li̇ Mesci̇t Sokak, Ali̇baba Türbe Sokak, Mahmutpaşa Mahkeme Sokak, Vezi̇rhanı Caddesi, Nur-u Osmani̇ye Caddesi, Gazi̇ Si̇nanpaşa Sokak, Bezci̇ler Sokak, Küçükyıldız Hanı Sokak, Ceri̇dehane Sokak, Bab-ı Ali̇ Caddesi, Türbedar Sokak ve civarı 00.00-04.00 saatleri arasında, Molla Fenari̇ Mahallesi, Türbedar Sokak, Bab-ı Ali̇ Caddesi, Nur-u Osmani̇ye Caddesi, Adem Yavuz Sokak, Gazi̇ Si̇nanpaşa Sokak, Ali̇baba Türbe Sokak, Vezi̇rhanı Caddesi, Di̇vanyolu Caddesi, Şerefefendi̇ Sokak ve civarı 02.00-06.00 saatleri arasında, Mehmet Nesi̇h Özmen Mahallesi, Cevi̇z Sokak, Yüksek Sokak, Kayacık Sokak, Fati̇h Caddesi, Yüksel Sokak, Nazım Sokak ve civarı ise 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Bağcılar'da Evren Mahallesi, Aslı Sokak, Bi̇lge Sokak, Ceylan Sokak, Gurbet Sokak, Gümüş Sokak, Güvenli̇ Sokak, Kızılırmak Sokak, Kuzu Sokak, Sönmez Sokak, Şehi̇t Murat Karayazı Sokak ve civarına 08.00-18.30 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Büyükçekmece'de Pınartepe Mahallesi, Cahide Sokak, Şehit Celal Madendere Caddesi ve civarında 08.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Sultangazi'de Uğur Mumcu Mahallesi, 2127. Sokak ve civarı 09.00-12.00 saatleri arasında, 50. Yıl Mahallesi, 2094. Sokak, 2096. Sokak, 2097. Sokak, Muhsi̇n Yazıcıoğlu Caddesi ve civarı da 12.00-15.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Kağıthane'de Merkez Mahallesi, Lale Sokak, Nurhan Sokak, Mezbaha Sokak ve civarında 09.00-17.00 saatleri arasında, Merkez Mahallesi, Çobançeşme Caddesi, Ece Sokak, Li̇se Sokak, Di̇rek Sokak ve civarında ise 09.30-18.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Zeytinburnu'nda Kazlıçeşme Mahallesi, Abay Caddesi, Kennedy Caddesi ve civarına 10.00-11.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Güngören'de Merkez Mahallesi, Geyik Sokak ve civarında 10.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.