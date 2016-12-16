İstanbul saldırısını övenler tutuklandı!

44 ŞEHİT 155 YARALI SALDIRISINI ÖVDÜLER!



Vodafone Arena öünde ve Maçka parkında meydana gelen korkunç terör saldırılarını öven kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor. Bursa'da, twitter ve facebook hesaplarından terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulun 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, gözaltına alınan sanıklar yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü terör propapagandası tyapma suçundan mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.