İstanbul saldırılarını övenler gözaltında!

7 KİŞİ TERÖR PROPAGANDASINDAN GÖZALTINDA!
Terör örgütü propagandası yapan 7 kişi Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Sosyal medyada terör örgütü PKK'yı överek, paylaşımlarda bulundukları öne sürülen 7 kişi ilçe Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına laındı.
Sanıklar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü ve sorguya alındı.
Araban'da dün de 7 kişi sosyak medyadan örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.