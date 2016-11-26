İstanbul'da Teksas gecesi : Kanlı soygunda ölenler var!

İstanbul Şişli'de yüzleri maskeli silahlı 2 kişi, bir akaryakıt istasyonunda soygun girişiminde bulundu. Silahlı çatışmanın yaşandığı olayda, şüphelilerden biri yakalanırken diğeri ise kaçmayı başardı.



Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna gece saatlerinde gelen yüzleri maskeli silahlı 2 kişiden biri, istasyondaki markete girerek çalışanları silahla tehdit etti. Diğer soyguncu ise istasyondaki tüm görevlileri markete toplayarak kapıda beklemeye başladı.

O sırada akaryakıt almak için istasyonda bulunan 2 sivil polis memuru olaya müdahale etmek isteyince, market kapısında bekleyen soyguncu polislere ateş ederek olay yerinden kaçmaya başladı. Market içerisindeki soyguncu polis tarafından etkisiz hale getirilirken, diğer şüpheli ise yaşanan silahlı çatışma ve kovalamacanın ardından izini kaybettirdi.

Öte yandan, olayın yaşandığı akaryakıt istasyonunun yakınında otomobiliyle refüje çarparak yaralanan ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bir sürücünün silahla başından vurulmuş olduğu belirlendi.



Polis ekipleri, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan sürücünün, akaryakıt istasyonundaki soygun girişimi sırasında yaşanan çatışmada yaralanmış olabileceği ihtimaline yönelik inceleme başlattı.

Akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, sabah saatlerinde de Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Eren Sokak'ta bulunun bir adrese baskın düzenledi. Baskının, soygun girişimi sırasında kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik olduğu öğrenildi.