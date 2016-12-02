İstanbul'da patlama: 1 ölü 2 yaralı

Büyükçekmece'de akaryakıt tankerinin tamiri sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Büyükçekmece İçel Caddesi'ndeki bir akaryakıt tankerinin tamiri sırasında patlama meydana geldi. Patlamayla tamirhanedeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.Kaynak yapımı sırasında patlamanın gerçekleştiğini öne sürülüyor.



Patlama ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda da itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.