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İstanbul'da patlama: 1 ölü 2 yaralı

Büyükçekmece İçel Caddesi'ndeki bir akaryakıt tankerinin tamiri sırasında patlama meydana geldi. Patlamayla tamirhanedeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

02 Aralık 2016 Cuma 13:36
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İstanbul'da patlama: 1 ölü 2 yaralı
Büyükçekmece'de akaryakıt tankerinin tamiri sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Büyükçekmece İçel Caddesi'ndeki bir akaryakıt tankerinin tamiri sırasında patlama meydana geldi. Patlamayla tamirhanedeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.Kaynak yapımı sırasında patlamanın gerçekleştiğini öne sürülüyor.

Patlama ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda da itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.
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