İstanbul'da patlama: 1 ölü 2 yaralı

Büyükçekmece'de akaryakıt tankerinin tamiri sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Büyükçekmece İçel Caddesi'ndeki bir akaryakıt tankerinin tamiri sırasında patlama meydana geldi. Patlamayla tamirhanedeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.Kaynak yapımı sırasında patlamanın gerçekleştiğini öne sürülüyor.
Patlama ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda da itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.
Büyükçekmece İçel Caddesi'ndeki bir akaryakıt tankerinin tamiri sırasında patlama meydana geldi. Patlamayla tamirhanedeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.Kaynak yapımı sırasında patlamanın gerçekleştiğini öne sürülüyor.
Patlama ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda da itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.