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İstanbul'da bombalı gece: Vodafone Arena önünde bomba patladı

İstanbul'da şiddetli patlamalar meydana geldi. Vodafone Arena önünde meydana gelen patlamanın dışında iki farklı yerde daha eş zamanlı patlamaların meydana geldiği belirtiliyor...

10 Aralık 2016 Cumartesi 22:56
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İstanbul'da bombalı gece: Vodafone Arena önünde bomba patladı
İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında bir patlama meydana geldi.  Patlama İstanbul'un birçok semtinden duyuldu.

Lig TV muhabiri canlı yayında verdiği bilgide bir aracın yandığını ve silah sesleri duyduklarını bildirdi.

Saldırının Beşiktaş-Bursa maçında görevli çevik kuvvet polisini hedef aldığı iddia ediliyor.

ŞEHİT OLMAMASINI ÜMİT EDİYORUZ 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş maçının ardından Bursaspor taraftarların çıkış noktasında patlamanın olduğunu belirterek,  " 20 civarında yaralımız var. Yaralılarımız polis. Umarım şehidimiz yoktur. "dedi.
Son Güncelleme: 11.12.2016 20:57
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