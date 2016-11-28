İsrail ölen askerleri için Türkiye'den yardım istedi!

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in, Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği yangın söndürme araçları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra ezan yasağı yasa tasarısının da gündeme geldiği bildirildi.

İsrail basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada; "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Rivlin'e, Müslüman cemaati ilgilendiren girişimi (ezanın hoparlörlerden okunmasını yasaklayan yasa tasarısı) sordu. Rivlin, 'tüm ifade ve din özgürlüğü konuları gibi bunların da hassasiyetle dikkate alınacağını' belirterek, 'ister Müslüman olsun, ister Hristiyan veya Yahudi, İsrail'in herkesin ibadet özgürlüğünü sağlamaya devam edeceğini' vurguladı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'deki yangınları söndürme çalışmalarına katılmak için gelen Türk pilotlar ile görüştüğünü belirten Rivlin'in, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, "(Türk pilotlar) Çok iyi iş yaptılar ve tüm yaptıklarından dolayı kendilerine minnettarız. Yangına karşı mücadele ederken ihtiyaç duyduğumuzda bize yardım gönderme kararınızdan dolayı size en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz. Pilotlarınız cesur yürekleri ve kabiliyetleri ile bize büyük yardımlarda bulundu." dediği kaydedildi.

Açıklamada Erdoğan'ın da sözlerinden dolayı Rivlin'e teşekkür ederek, "Yangının yayıldığını öğrenir öğrenmez helikopter ve ekiplerimizi yardım için göndermek istedim. Görevin de mümkün olan en iyi şekilde neticelenmesini umut ederek bunun için dua ettim." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Erdoğan'ın iki ülkenin yeni atanan büyükelçilerinin yakında görevlerine başlayacağını belirterek, "Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi tüm bölge için büyük bir öneme sahip. Doğalgaz konusunda çalışmaya devam edeceğimizi biliyorum. Enerji bakanlarımız arasındaki görüşmeler meyvesini verecektir." dediği ifade edildi.

- Gazze'deki İsrail askerleri için yardım talebi

Rivlin'in, Gazze'de Hamas'ın elinde olduğu iddia edilen İsrail askerleri Oron Şaul ve Hadar Goldin'in cesetlerinin İsrail'e ulaştırılarak defnedilmesinin sağlanması için Erdoğan'dan "elinden geleni yapmasını" istediği de belirtildi.

Erdoğan ve Rivlin'in yakında yeniden görüşmek ümidiyle telefon görüşmesini sonlandırdığı ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından daha önce edinilen edinilen bilgiye göre de iki liderin bugün telefonda görüştüğü ve Rivlin'in, Türkiye'nin gönderdiği yangın söndürme araçları nedeniyle teşekkürlerini ilettiği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Rivlin, Hindistan ziyareti sonrası İsrail Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada, ülkede “müezzin” kanunu olarak bilinen ezanın hoparlörlerden okunmasını yasaklayan yasa tasarısına karşı olduğunu belirterek, İsrail’in uluslararası camiada imajını bozabileceğini ifade etmişti.

Açıklamada, İsrail’in sadece Yahudiler için demokratik bir ülke olmadığının altını çizen Rivlin, “Siyasetçilere, uluslararası camiada bizi utanç verici durumlara düşürmemelerini tavsiye ederim." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, ülkenin çeşitli noktalarında çıkan yangınların söndürülebilmesi için Türkiye dahil bazı ülkelerden yardım talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine Türkiye 3 adet yangın söndürme uçağını İsrail'e göndermişti.