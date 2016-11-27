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İsrail'den Türkiye'ye yardım teşekkürü!

Ülkenin çeşitli noktalarında çıkan yangınların söndürülebilmesi için Türkiye'den yardım isteyen İsrail, Türkiye'ye teşekkür etti. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak ülkesi adına teşekkür etti.

27 Kasım 2016 Pazar 17:01
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İsrail'den Türkiye'ye yardım teşekkürü!

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in, Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği yangın söndürme aracı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin bugün telefonda görüştü.  

Görüşmede Rivlin, Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği yangın söndürme aracı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

İsrail, ülkenin çeşitli noktalarında çıkan yangınların söndürülebilmesi için Türkiye dahil bazı ülkelerden yardım talebinde bulunmuştu.

Son Güncelleme: 27.11.2016 17:05
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