İsrail'den Türkiye'ye yardım teşekkürü!

Ülkenin çeşitli noktalarında çıkan yangınların söndürülebilmesi için Türkiye'den yardım isteyen İsrail, Türkiye'ye teşekkür etti. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak ülkesi adına teşekkür etti.