İsmail Kahraman : Kaldırın o fotoğrafları! Pervin Buldan : Kaldırmayacağız

TBMM'deki fotoğraf krizi devam ediyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, HDP'li Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'dan meclis sıralarında bulunan HDP'li vekillerin fotoğraflarının kaldırılması isteği olumsuz karşılık buldu.



OLAĞANÜSTÜ TOPLANDILAR!



İsmail Kahraman'ın TBMM Başkanvekilleri ve Grup Başkanvekilleriyle yaptığı toplantı, toplantıya HDP'li tutuklu vekillerin fotoğrafları damga vurdu. Bugün yapılan toplantıya, TBMM Başkanvekilleri Ahmet Aydın, Ayşe Nur Bahçekapılı ve Pervin Buldan, AK Parti Grup Başkanvekilleri Naci Bostancı, Mustafa Elitaş, ve İlknur İnceöz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ile HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım katıldı.

GENEL KURULU İSMAİL KAHRAMAN YÖNETECEK!



TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'dan, meclis sıralarında bulunan tutuklu tutuklu HDP'li vekillerin fotoğraflarının kaldırılmasını talep etti. Pervin Buldan ise, Kahraman'ın bu isteğine karşı çıkarak, "fotoğrafları kaldırtmayacağını" söyledi.

CHP HDP'YE DESTEK OLDU!



TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın bu isteğine CHP'lilerden de itiraz geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Fotoğrafların durmasına sebep olan tutukluluk halidir. Milletvekilinin suçu varsa ispatlanır ama suçu yoksa böyle bir şey olmamalı." dedi.