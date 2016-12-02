IŞİD 'yanlışlıkla' 173 sivil öldürmüş

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona göre 2014 sonbaharından bu yana 'yanlışlıkla' öldürülen sivil sayısı 173. Bu yıl Mart ve Ekim ayları arasında yapılan operasyonlarda ise 54 sivil öldürüldü.Al Jazeera Türk'ün AFP'ye dayandırdığı habere göre; yazılı açıklama yapan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, 2014 sonbaharından bu yana 173 sivili öldürdü.“Koalisyon sivil kayıplarını en alt seviyede tutmak için olağanüstü çaba harcasa da, bazı durumlarda sivil kaybı kaçınılmaz” ifadesinin kullanıldığı açıklamada, 18 Temmuz’da Menbic yakınlarında IŞİD’i hedef alan ve yaklaşık 100 örgüt elemanının öldürüldüğü saldırıda, yaklaşık 24 sivilin de hayatını kaybettiği ifade edildi.Şeffaflık örgütü ise sayıların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor ve bin 915 sivilin öldüğünü ifade ediyor. Koalisyonun hava saldırılarını takip eden Londra merkezli Airwars isimli şeffaflık örgütü ise en az bin 915 sivilin koalisyon saldırıları nedeniyle öldüğünü ifade etti.