Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

IŞİD 'yanlışlıkla' 173 sivil öldürmüş

IŞİD tarafından, 2014 sonbaharından bu yana 'yanlışlıkla' öldürülen sivil sayısı 173. ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona göre, 2016 Mart ve Ekim ayları arasında ise bu sayı 54.

02 Aralık 2016 Cuma 11:23
33 Okunma
IŞİD 'yanlışlıkla' 173 sivil öldürmüş
ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona göre 2014 sonbaharından bu yana 'yanlışlıkla' öldürülen sivil sayısı 173. Bu yıl Mart ve Ekim ayları arasında yapılan operasyonlarda ise 54 sivil öldürüldü.

Al Jazeera Türk'ün AFP'ye dayandırdığı habere göre; yazılı açıklama yapan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, 2014 sonbaharından bu yana 173 sivili öldürdü. 

“Koalisyon sivil kayıplarını en alt seviyede tutmak için olağanüstü çaba harcasa da, bazı durumlarda sivil kaybı kaçınılmaz” ifadesinin kullanıldığı açıklamada, 18 Temmuz’da Menbic yakınlarında IŞİD’i hedef alan ve yaklaşık 100 örgüt elemanının öldürüldüğü saldırıda, yaklaşık 24 sivilin de hayatını kaybettiği ifade edildi.



SAYILAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Şeffaflık örgütü ise sayıların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor ve bin 915 sivilin öldüğünü ifade ediyor. Koalisyonun hava saldırılarını takip eden Londra merkezli Airwars isimli şeffaflık örgütü ise en az bin 915 sivilin koalisyon saldırıları nedeniyle öldüğünü ifade etti.







 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle