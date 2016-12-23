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IŞİD videosuna ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapılacak

IŞİD'e ait olduğu söylenen sosyal medya hesaplarından dün akşam 19 dakikalık bir video yayımlandı. Videoda iddia edilene göre terör örgütü IŞİD rehin aldığı iki askeri yakarak öldürüyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın görüntülere ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.

23 Aralık 2016 Cuma 13:10
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IŞİD videosuna ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapılacak
TERÖR ÖRGÜTÜ IŞİD 'GÖRÜNTÜLER TÜRK ASKERİNE AİT'

BBC Türkçe'nin haberine göre IŞİD, dün akşam rehin aldığı iki askeri yakarak öldürmesine ait olduğu iddia edilen 19 dakikalık bir video paylaştı. IŞİD'e ait olduğu söylenen internet sayfalarından paylaşılan videoda, üniformalı iki askerin yakılarak öldürüldüğü görülüyor ve IŞİD bu kişilerin Türk askeri olduğunu öne sürüyor. Dün geceden beri sosyal medyanın gündemine oturan ve defalarca paylaşılan videonun gerçekliği ve bu kişilerin kimliklerine ilişkin teyit edilmiş kesin bir bilgi bulunmuyor.

BBC Türkçe'ye bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, dün akşam sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçek olup olmadığına ilişkin bir tespit yapılmasının ardından bakanlıktan konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını söyledi.
 
Son Güncelleme: 23.12.2016 13:12
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