IŞİD, Şii hacılara saldırı düzenledi

Bağdat'ta Şii hacıların mola için konakladıkları bir benzin istasyonuna, IŞİD tarafından bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü var...

Bağdat'ın 100 kilometre güneyindeki Hilla kentinde bir benzin istasyonuna bomba yüklü kamyonla yapılan saldırıyı internet üzerinden yaptıkları açıklamayla IŞİD üstlendi. Saldırıya uğrayan Şii hacılar, Kerbela kentinde, İmam Hüseyin için tutulan yasın kırkıncı gününü andıktan sonra İran'a dönüyordu.



Irak güvenlik güçlerinin açıklamalarına göre, bomba yüklü kamyon ile saldırı Şii hacıların mola için konakladıkları benzin istasyonunda yapıldı ve hacı otobüsleri, içlerinde yolcular ile birlikte alev aldı. Çok sayıda ölü var...