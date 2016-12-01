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IŞİD'in kaçırdığı Türk askerlerinden biri yaralı

IŞİD'in Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bâb yakınlarında bulunan ve rehin aldığı 2 Türk askerinden birinin yaralı olduğu belirtiliyor. Daha önce TSK yaptığı açıklama ile 'İrtibatımız kesildi' demişti.

01 Aralık 2016 Perşembe 14:46
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IŞİD'in kaçırdığı Türk askerlerinden biri yaralı
El Bâb yakınlarında iki Türk askeri ve yanlarında bulunan Suriyeli bir Türkmen tercümanın kaçırılması sonrası bölgede operasyonlar hız kazandı. IŞİD 2 askeri rehin aldığını iddia etmiş, TSK da yaptığı açıklamayla 'iki asker ile irtibatın kesildiğini' ve arama faaliyetlerinin devam ettiğini açıklamıştı. ÖSO komutanları ve TSK'ya bağlı özel kuvvetlerin dün akşam saatlerinde Kufeyir'deki üste toplantı yaptıkları belirtildi.

PUSU KURULMUŞ

Al Jazeera'den Ece Göksedef'in bölgedeki kaynaklardan edinerek aktardığı habere göre askerlerden birisi yaralı. El Bâb'ın yaklaşık 3 kilometre kuzeybatısında bulunan Kufeyir tepesinde konuşlanan özel kuvvetlere bağlı çavuş rütbesindeki iki astsubay, yanlarında Türkmen tercümanla birlikte Dâna bölgesine doğru arabayla yola çıktı. Özel kuvvetlere bağlı askerler bölgede sıklıkla keşif için arabayla gidiş geliş yapıyor. Dâna çevresinde IŞİD'le çatışmalar sürüyor. El Bâb'dan gelen IŞİD mensupları, Kufeyir-Dâna arasındaki yola gelerek Çarşamba sabaha karşı saklandı. Gün içinde yoldan geçen iki asker ve bir tercümana pusu kurarak kaçırdı.

IŞİD mensupları arabayı durdurmak için ateş etti, bu sırada Türk askerlerden biri yaralandı. Askerin yaralı olarak kaçırıldığı bilinse de son durumuyla ilgili bilgi yok. Kaçırılan iki astsubay ve tercümanın Rakka'ya götürüldüğü tahmin ediliyor. Özel kuvvetlere bağlı yaklaşık 100 askerin konuşlandığı Kufeyir tepesi, Hazvan köyüne bağlı ve sivillerden tamamen arındırılmış durumda. 24 Kasım'da Suriye rejimine ait jetler de Kufeyir bölgesine hava saldırısı yapmış, dört Türk askeri şehit olmuştu.
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