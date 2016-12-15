 İran komutasındaki Şii milisler Halep'te sivillere saldırdı

Halep'te İran komutasındaki Şii milisler, doğu Halep bölgesindeki kuşatmadan kurtulmak için bekleyen sivillerin bulunduğu araç konvoyuna ateş açtı.
Halep'teki Anadolu Ajansı muhabirinin verdiği bilgiye göre , kuşatma bölgesinden tahliye edilmek üzere otobüslere bindirilen sivillerin bulunduğu araç konvoyu, Ramuse semtine hareket edip rejim güçlerinin kontrol noktasına yaklaşarak beklemeye başladı.
Bu sırada İran komutasındaki Şii milislerin cephe hatlarından keskin nişancılar, sivillerin üzerine ateş açtı.Saldırıda 1 sivil öldü, 4'ü yaralandı.