Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

İlk '15 Temmuz' iddianamesi onaylandı

İstanbul'daki ilk 15 Temmuz iddianamesi onaylandı. İddianamede 28'rütbeli 62 askere 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıntılar detayda...

28 Kasım 2016 Pazartesi 13:49
58 Okunma
İlk '15 Temmuz' iddianamesi onaylandı
İstanbul'da askerelere yönelik 15 Temmuz darbe girişimi iddianamelerinin ilki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onaylandı. İddianamede 28'i rütbeli 62 askerin "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümetin görevini yapmayı engellemeye teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olmak ya da üye olmaksızın yardım etme" suçlarını işledikleri belirtiliyor. İddiamede ayrıca örgütün 'vahim eylem' iddiaları da yer aldı.

İŞGALCİLERE 3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etmeye kalkışan 28'si subay olmak üzere 62 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

DİNK CİNAYETİ ve 17-25 ARALIK SORUŞTURMASI DA İDDİANAMEDE 

İddialar arasında ilk sırada gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi var. Dink cinayeti yanında iddianamede Tahşiye Soruşturması, MİT TIR'larının durdurulması ve 17-25 Aralık soruşturması da bulunuyor.

15 TEMMUZ’DAN ÖNCE TOPLANTI

2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda darbe girişiminden 3 gün önce darbe toplantısı yapıldığı da ortaya çıktı. İddianamede 12, 13 ve 14 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantıya İstanbul'daki birliklerin katıldığı kamera görüntüleri ile tespit edildi. Toplantıya katılanlar arasında, Tuğgeneral Osman Aydoğdu, Tümgeneral Eyüp Gürler, Kuleli Askeri Lisesi eski komutanı Mürsel Çıkrıkçı ve Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Uzay Şahin'in de olduğu yine kamera görüntülerinden tespit edildi.

"DARBE YAPILACAĞINI BİLMİYORDUK"

Sorguları sırasında, "Darbe yapılacağını bilmiyorduk" şeklinde savunma yapan şüphelilere yönelik ise iddianamede, "Darbe yapılacağını bilmemeleri hayatın olağan akışına aykırı" ifadesi kullanıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın stratejik öneme sahip olması, en işlek havalimanı olması sebebiyle işgal edildiği ve darbe girişimi sırasında hava harekatlarının koordinesinin buradan sağlanmasının planlandığı anlatıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
erdem yesıl 3 hafta önce

ISPARTA GELENDOST ilçe muftüsü sabri altuğ neden hala incelenmıyor ihrac edilmiyor bu muftuyü kım koruyor emeklisi yakın diye kim idare ediyor .! bu adam vatan ve milletin bekasından dahamı önemli hatırlı beyfendi 15 temmuz gecesi sokaga bıle inmemiş halk direnişine katılmamş daha sonra halkın telefon etmesıyle zorakı olarak gelmiştir lütfen dikkate alınsın ve herkese yapılan inceleme bu adamada yapılsın vatan sever yetkililer tarafından!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle