İlk '15 Temmuz' iddianamesi onaylandı

İstanbul'da askerelere yönelik 15 Temmuz darbe girişimi iddianamelerinin ilki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onaylandı. İddianamede 28'i rütbeli 62 askerin "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümetin görevini yapmayı engellemeye teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olmak ya da üye olmaksızın yardım etme" suçlarını işledikleri belirtiliyor. İddiamede ayrıca örgütün 'vahim eylem' iddiaları da yer aldı.



İŞGALCİLERE 3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etmeye kalkışan 28'si subay olmak üzere 62 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



DİNK CİNAYETİ ve 17-25 ARALIK SORUŞTURMASI DA İDDİANAMEDE



İddialar arasında ilk sırada gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi var. Dink cinayeti yanında iddianamede Tahşiye Soruşturması, MİT TIR'larının durdurulması ve 17-25 Aralık soruşturması da bulunuyor.



15 TEMMUZ’DAN ÖNCE TOPLANTI



2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda darbe girişiminden 3 gün önce darbe toplantısı yapıldığı da ortaya çıktı. İddianamede 12, 13 ve 14 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantıya İstanbul'daki birliklerin katıldığı kamera görüntüleri ile tespit edildi. Toplantıya katılanlar arasında, Tuğgeneral Osman Aydoğdu, Tümgeneral Eyüp Gürler, Kuleli Askeri Lisesi eski komutanı Mürsel Çıkrıkçı ve Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Uzay Şahin'in de olduğu yine kamera görüntülerinden tespit edildi.



"DARBE YAPILACAĞINI BİLMİYORDUK"



Sorguları sırasında, "Darbe yapılacağını bilmiyorduk" şeklinde savunma yapan şüphelilere yönelik ise iddianamede, "Darbe yapılacağını bilmemeleri hayatın olağan akışına aykırı" ifadesi kullanıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın stratejik öneme sahip olması, en işlek havalimanı olması sebebiyle işgal edildiği ve darbe girişimi sırasında hava harekatlarının koordinesinin buradan sağlanmasının planlandığı anlatıldı.