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İkisi kardeş 3 kişi korkunç kazada öldü!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarpınca ikisi kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.. Olay yerindeki aracın hali ise şiddetli çarpışmanın boyutunu ortaya koydu.

14 Aralık 2016 Çarşamba 08:11
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İkisi kardeş 3 kişi korkunç kazada öldü!

ÇIRAK KARDEŞLER HAYATLARINI KAYBETTİ!

Orhangazi ilçesinde Sezgin Çırak (30) yönetimindeki 16 CVM 08 plakalı araç, Bursa-İstanbul karayolu Orhangazi girişinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yan yola giren otomobil, bir süre yuvarlandıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Sezgin Çırak ve araçta bulunan kardeşi Sezer Çırak (23) ile Berkan Çam (29), otomobilde sıkıştı.

İKİSİ KARDEŞ 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçtaki 3 kişinin öldüğünü belirledi.

İtfaiye ekiplerinin 30 dakika süren çalışmasının ardından otomobilden çıkarılan cesetler, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Trafiğe tescilinin kazadan bir önce yapıldığı tespit edilen ve adeta hurdaya dönen araç, daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Son Güncelleme: 14.12.2016 08:22
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