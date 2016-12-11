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İkinci saldırı 45 saniye sonra! Hedef doğrudan polisler

Maçka Parkı'nda kendini patlatan canlı bombanın doğrudan polisi hedef aldığı ortaya çıktı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ikinci patlamanın 45 saniye sonrasında gerçekleştiğini ve polisin dur ihtarına karşı canlı bombanın kendini patlattığını söyledi. Kurtulmuş, " Üzerinde mont ve arkasında sırt çantası olan bir şahıs, Maçka Parkı'nda polis dur dediği anda kendini patlatıyor. Maalesef orada 4 polis 1 sivil şehit oluyor."dedi.

11 Aralık 2016 Pazar 10:45
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İkinci saldırı 45 saniye sonra! Hedef doğrudan polisler
Maçka Parkı'nda kendini patlatan canlı bombayla ilgili yeni bilgiler geliyor. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, kendini patlatan canlı bombayla "Planları detaylı bir şekilde çalışılmış bir saldırı olduğu anlaşılıyor."dedi.

İKİNCİ SALDIRI 45 SANİYE SONRA!

Canlı bombanın doğrdudan Çevik kuvvet polislerini hedef aldığını söyleyen Numat Kurtulmu, CNN TÜRK yayınında şu bilgileri aktardı :  Birinci saldırıdan 45 saniye sonra Maçka Parkı'nda üzerinde bir mont ve arkasında sırt çantası olan birisine polis dur dediği anda maalesef orada 4 polis 1 sivil şehit oluyor.
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