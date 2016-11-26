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İHA'lar vurdu, teröristler öldü!

TSK son dönemlerde insansız hava araçlarıyla yoğun olarak operasyonlar düzenliyor. Son olarak Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonda İHA'lar kullanıldı ve 2 terörist öldürüldü...

26 Kasım 2016 Cumartesi 14:09
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İHA'lar vurdu, teröristler öldü!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu, silahlı İHA ile etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, saat 08.30 sıralarında Çukurca ilçesi kırsalı, Uzundere Güven Dağı'nın doğusu, Irak'ın kuzeyindeki Dare Tepe bölgesinde İHA ile 3 terörist tespit edildi.

Teröristlerden 2'si silahlı İHA ile etkisiz hale getirilirken, bir terörist ağır yaralandı.

Bölgede yürütülen operasyonlar kapsamında Hakkari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 538, Çukurca'da ise 394'e ulaştı.

Öte yandan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Keçili köyünde İl Jandarma Alay Komutanlığı ve Dağ Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca yapılan ortak operasyonlarda, 5 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi.

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