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İHA'lar tespit etti, TKP/ML'ye ağır darbe vuruldu!

Terör örgütü TKP/ML'ye yönelik Tunceli kırsalında başlatılan operasyon sürüyor... İHA'ların yer aldığı operasyonda şuana kadar 8 terörist etkisiz hale getirildi...

03 Aralık 2016 Cumartesi 09:58
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İHA'lar tespit etti, TKP/ML'ye ağır darbe vuruldu!

Tunceli Aliboğazı deresinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Aliboğazı deresinde 24 Kasım'da keşif yapan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İnsansız Keşif Uçağının (İKU) tespitlerinin ardından teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.


Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-26 operasyonu kapsamında 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığınca 24-28 Kasımda gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 5, çatışma esnasında da 3 olmak üzere 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, 14 sığınak ile mağarada ele geçirilen silah, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi imha edildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat arasında 11 el yapımı patlayıcı, 200 kilogram amonyum nitrat, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, dolu 6 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 el bombası, ikişer tabanca ve termal silah dürbünü, birer HK-33 piyade tüfeği, dragunov keskin nişancı tüfeği, dolu LAW silahı, büyük telsiz ve el telsizi bulunuyor. 

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