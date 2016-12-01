İçişleri Bakanlığı'nda gece yarısı tayin depremi!

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kararnameyle 616 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. 12 mülki idare amirinin de İçişleri Bakanlığı bünyesindeki görev yerlerinde değişikliğe gidildi.



Kaymakam ve vali yardımcılarının görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirmesi Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararnameye göre, 616 mülki idare amirinin görev yerinde değişiklik yapıldı.



Kararname ile 396 ilçe kaymakamı ile 106 vali yardımcısının yeri değiştirilirken, 75 kaymakam ve vali yardımcısı il hukuk müşaviri olarak görevlendirildi. Ayrıca 30 kaymakam ve vali yardımcısı bakanlık merkez birimlerinde görevlendirildi, 9 mülki idare amiri de diğer görevlere atandı. Kararname haricinde yapılan atamalarla ise 12 mülki idare amirinin bakanlık bünyesindeki görev yeri değiştirildi.



ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK'ÜN YERİNE KAFKAS



Kararnamede, bazı belediyelere başkanvekili olarak görevlendirilen kaymakamlar da yer aldı. Diyarbakır Sur Belediyesine Başkanvekili olarak görevlendirilen Bilal Özkan, aynı zamanda Sur Kaymakamı, Mardin Nusaybin Belediyesine Başkanvekili olarak görevlendirilen Ergun Baysal, aynı zamanda Nusaybin Kaymakamı, Mardin Derik Belediyesine Başkanvekili olarak görevlendirilen Hakan Kafkas ise bombalı saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün yerine Derik Kaymakamı olarak atandı.



ANKARA'YA İKİ KADIN KAYMAKAM



Düzce Vali Yardımcısı Selda Dural, Ankara Yenimahalle Kaymakamlığına, Trabzon Hayrat Kaymakamı Tuğba Genç, Ankara Evren Kaymakamlığına atanırken, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Meral Uçar ise Van Tuşba Kaymakamlığına getirildi.

Son Güncelleme: 01.12.2016 07:41