İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : Saldırgan polis!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a saldırıyı gerçekleştiren saldırganın çevik kuvvet görevlisi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, soru almadan yaptığı açıklamada,yaşanan olayın ayrıntılarını açıkladı. Saldırganın kimliğine yönelik şok açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, " 1994 doğumlu saldırgan 2 buçuk yıllık polis. Kendisi çevik kuvvet görevlisi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş."dedi.Bakan Soylu'nun açıklamasından önce Rusya'nın devlet televizyonu RT, saldırganın çevik kuvvet görevlisi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş olduğunu duyurmuştu...Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise saldırganın FETÖ'cü bir polis olduğunu iddia etti.

Saldırının özellikle 'Rusya ve Türkiye arasında acaba bir problem meydana getirebilir miyiz?' kaygısıyla yapıldığına yüzde yüz inanıyorum. Tıpkı FETÖ'nün daha önce Güneydoğu'da bazı askerlere Rus uçağını düşürttüğü gibi. Bu tamamen taşeron kullanma, başka bir şey değil. İnşallah kimse bu tezgaha gelmeyecek ama bu tür suikastler devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti'ne güçleri yetmeyenler en sonunda bu tür suikastlere başvuruyor. Bundan da bir netice alamayacaklar. Sonunda onlar da helak olacak."

Gökçek bir soru üzerine saldırıda yaralanan diğer kişilerin durumunun iyi olduğunu öğrendiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu tür alçak saldırılar bizim ilişkilerimizi bozamaz. Çünkü Rusya Türkiye ortaklığının ve ilişkilerinin güçlenmesinin bölge için önemini biliyoruz."Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu saldırı sadece Büyükelçi Andrey Karlov'u hedef almamıştır; Rusya'yı, Türkiye'yi ve Rusya-Türkiye ilişkilerini hedef almıştır."