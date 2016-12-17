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Hedef komandolar! Kayseri'de canlı bomba kahpeliği!

Kayseri'de canlı bomba bir araç içinde kendini patlattı. Teröristler Kayseri Dağ Komando Taburu askerlerinin bulunduğu otobüsü hedef aldı.Genel Kurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şuana kadar 13 şehit ve 48 yaralının olduğu belirtildi. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, hain saldırıya ilişkin, "maalesef şehitlerimiz ve yaralılarımız var"dedi.

17 Aralık 2016 Cumartesi 11:09
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Hedef komandolar! Kayseri'de canlı bomba kahpeliği!
GENELKURMAY: 13 ŞEHİT, 48 YARALI

Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle: "17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 08:45 sularında Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında, 13 kahraman personelimiz şehit olmuş, 48 kahraman personelimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhal bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ayrıca menfur saldırıda sivil vatandaşlarımızın da yaralanmış olabileceği değerlendirilmektedir."

VALİ KAMÇI : CANLI BOMBA SALDIRISI

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, terör saldırısına ilişkin, "Sivil araç bomba yüklü, canlı bomba tarafından patlatılıyor. Çok üzücü bir hadise. Şehitlerimiz ve yaralılarımız var." dedi.

Vali Kamçı, Erciyes Üniversitesi yakınındaki terör saldırısının gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu.

Olay yerinden ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Kamçı, şunları kaydetti:

"Sivil araç bomba yüklü, canlı bomba tarafından patlatılıyor. Çok üzücü bir hadise. Şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Sizlerden biraz sağduyu bekliyorum. Görüntü almaya çalışmamanızı sizden rica ediyorum. Bu tür bir hadise Avrupa'da olduğunda hiçbir görüntü alınmıyor ama bizde olduğunda görüntü kirliliği meydana geliyor. Televizyonlar habire veriyor, sizlerden sağduyu bekliyorum. Menfur bir saldırı, bir terör saldırısı. Bu anlamda kınıyoruz. Maalesef şehitlerimiz ve yaralılarımız var, çok üzgünüz. Şu anda şehit ve yaralı sayımız belli değil, tespit çalışmalarımız devam ediyor. Resmi açıklamaları beklemenizi istirham ediyorum. Kan ihtiyacı var ama gideriliyor. Otobüsün yanında patlayan araç. İçindeki zaten canlı bomba oluyor, işte bomba yüklü bir araç patlıyor, halk otobüsümüze zarar vermiş oluyor."

Son Güncelleme: 17.12.2016 11:20
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