HDP'ye büyük operasyon başladı!

HDP ve PKK'ya karşı büyük bir operasyuon başladı. Türkiye'nin farklı illerinden operasyon haberleri gelirken İstanbul'da HDP İl Başkanı Aysel Güzel ve 19 kişi gözaltına alındı. Sanıklar emniyette sorgıya alınırken, operasyonun 20 kişi ile sınırlı olmadığı kapsamının çok büyük olduğu belirtiliyor...



TOPLAM GÖZALTI SAYISI 118!



Ankara, Adana, Manisa ve Mersin ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda şuana kadar 118 HDP'li gözaltına alındı.