Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

HDP'ye büyük operasyon başladı!

İstanbul'daki bombalı saldırı sonrası, Türkiye genelinde HDP ve PKK'ya büyük operasyon başladı. İstanbul'da HDP il ve ilçe yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi. İl ve ilçe başkanlarının gözaltına alındığı operasyon sürerken farklı illerden operasyon haberleri geliyor...İstanbul dahil olmak üzere Ankara, Adana, Manisa ve Mersin'de 118 kişi gözaltına alındı.

12 Aralık 2016 Pazartesi 10:30
117 Okunma
HDP'ye büyük operasyon başladı!

HDP ve PKK'ya karşı büyük bir operasyuon başladı. Türkiye'nin farklı illerinden operasyon haberleri gelirken İstanbul'da HDP İl Başkanı Aysel Güzel ve 19 kişi gözaltına alındı. Sanıklar emniyette sorgıya alınırken, operasyonun 20 kişi ile sınırlı olmadığı kapsamının çok büyük olduğu belirtiliyor...

TOPLAM GÖZALTI SAYISI 118!

Ankara, Adana, Manisa ve Mersin ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda şuana kadar 118 HDP'li gözaltına alındı. 

Son Güncelleme: 12.12.2016 10:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle