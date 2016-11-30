HDP ve DBP ilçe eş başkanları tutuklandı!

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde gözaltına alınan, HDP ve DBP ilçe eş başkanlarının da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Tuzluca Cumhuriyet Savcılığınca sürdürülen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan HDP Tuzluca Eş Başkanı Serkan Güneş, DBP Tuzluca eş başkanları Alican Celayir ve Medine Orhan ile parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Ş.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.